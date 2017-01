PBA: SWAPPED!

Laro ngayon (Hoops Dome, Lapu-Lapu City)

5:00 p.m. — GlobalPort vs. San Miguel Beer

Naligtasan ng Ginebra ang pagkawala ng dalawang­ key players, nasalag ang rally ng Blackwater para kumpletuhin ang 99-90 win sa Cuneta Astrodome kagabi.

Dahil sa panalo, nag-swap sa standings ng PBA Philippine Cup ang Gin Kings at Elite. Inupuan ng Ginebra ang dating puwesto ng biktima sa No. 3, dumausdos pababa ang Elite sa dating kinauupuan ng Gins.

Parehong may kartadang 5-4 ang Ginebra at Blackwater, kabuhol ang Rain or Shine na nasilat sa Meralco, 82-72 sa first game, TNT KaTropa at Phoenix na bukas ay isusunod na sasagupain ng Kings.

Hindi nakalaro kagabi si Aljon Mariano na nagka-MCL (tuhod) injury sa laro ng Gins sa Meralco noong January 14. Bago ang break, nakawala sa transition si Aguilar at lumipad para sa two-handed slam pero napasama ang bagsak.

Sapu-sapo ng 6-foot-9 na si Aguilar ang kanang siko na mukhang naitukod, at agad dinala sa locker room.

Pagkatapos ng panalo, kinumpirma ni Ginebra coach Tim Cone na nagkaroon ng hyperextended ­elbow si Aguilar. Bumalik si Aguilar sa second half pero hindi na naglaro at tumapos ng 14 points, five r­ebounds at two assists sa loob ng 14-plus minutes.

“At the half he couldn’t grip the basketball, he couldn’t dribble it,” ani Cone.

Habang nasa bench si Aguilar, nagtulungan ang mga kakampi para ipreserba ang panalo nang magsi­mulang mag-rally ang Blackwater sa fourth.

Tumapos si Scottie Thompson ng 13 points, 15 ­rebounds, seven assists at two steals sa loob ng 38 minutes para sa Kings.

Tumabo si Jervy Cruz ng team-high 16 points sa Ginebra, may 15 points, six assists, four rebounds at four steals si LA Tenorio. Maganda rin ang numero ni Joe Devance na 13 points, nine boards, seven feeds, two blocks at one steal. Si Dave Marcelo ay naka-13 points pa.

Saludo rin si Cone sa team ni coach Leo Isaac.

“That team has talent,” ani Cone. “I thought we had so many opportunities for us to stretch the lead. Coach Leo has really got them playing to their strengths. We just had a little more depth. I’m impressed with that team.”