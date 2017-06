PBA: SUPER MARCIO!

Game 4 bukas (Mall of Asia Arena)

7:00 p.m. — Star vs. SMB

Mukhang itatakbo na ng Star ang Game 3 ng PBA Commissioner’s Cup semifinals sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Pero may ibang plano si Marcio Lassiter.

Pinakawalan ni Lassiter ang game-winning 3-pointer 3 seconds na lang sa laro, at ninakaw ng San Miguel Beer ang 111-110 panalo para sa 2-1 lead sa kanilang best-of-five series.

Puwede nang sipain ng Beermen ang Hotshots sa Game 4 sa Biyernes sa Mall of Asia Arena para ­rumampa sa finals.

Tumapos si Super Marcio ng 12 points, pang-ayuda sa 36 ni Charles Rhodes, dambuhala ring 27 points ni Chris Ross at 18 ni June Mar Fajardo. May panahog na seven rebounds, four assists at three blocks si Rhodes, kinapos ng tigalawang rebound at assist si Ross para sa triple-double.

Sapaw ang malaki pa ring produksiyon ni Ricardo Ratliffe na 44 points, 18 rebounds, seven assists at four blocks para sa Hotshots.

“Talagang suwerte kami,” may halong birong ­bulalas ni SMB coach Leo Austria. “Pero ang s­uwerte, pumupunta sa magagaling at ‘yun si ­Marcio.”

Halos buong larong nasa unahan ang Beermen, abante pa rin 85-81 pagkatapos ng three. Pero ­dinaan ng Star sa tiyaga, gumapang sa fourth para itabla ang iskor sa 108-108 bago ang pambasag na baby hook ni Ratliffe sa harap ni Rhodes 13 ­seconds sa laro.

Tinawag ng SMB ang huling timeout para idisenyo­ ni Austria ang play. Kaya lang, kumabyos at nadamba ni Lassiter ang bola, bumitaw sa harap ni Justin Melton at pumasok ang pabandang 3. Sa 1 second na naiwan sa gameclock, hindi na nakadiskarte ang Star.

Hinamig ng Hotshots ang opener, 109-105, itinabla ng Beermen sa ga-buhok ding 77-76 victory sa Game 2.