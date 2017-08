PBA: STEADY PULSO

Laro ngayon (Calasiao Sports Complex)

5:00 p.m. — Ginebra vs. NLEX

Sinamantala ng Star ang pagkawala ni June Mar Fajardo sa San Miguel Beer para mahila ang pahirapang 104-98 win sa PBA Governors’ Cup kagabi sa Smart Araneta Coliseum.

Malaking bagay din na naging steady ang pulso ni Ian Sangalang sa stripe sa dulo ng laro kaya sa pa­ngalawang pagkakataon lang sa pitong laro ngayong season ay tinalo ng Hotshots ang Beermen.

Umupo lang sa bench ang reigning three-time MVP at nagtsi-cheer sa kanyang teammates dahil nagka-strained right calf muscle, injury na nakuha sa panalo ng Beermen sa TNT KaTropa noong Miyerkules.

Pero sasama pa rin siya sa national team na pa-29th FIBA Asia Cup sa Lebanon sa Aug. 8-20 para mag-scout sa mga makakalaban sa home-and-away Asian Qualifying Tournament ng 18th FIBA World Cup 2019 sa China sa November.

Ayon sa kanyang doctor na si Svetlana Maris Aycardo, kailangan ng one-week rest at pagkaraa’y therapy bago susuriin ulit para mabatid kung kailan pwedeng bumalik sa aksiyon si Fajardo.

Pumoste ng tatlong ulit na 13-point lead ang Star sa second period, una sa basket ni Rome dela Rosa 34-21.

Nagkaroon din ng run ang Beermen at sa 3-point play ni Wendell McKines kay Mark Barroca ay nakabentahe ng 11 sa third. Sa final frame ay umagwat ng 12 ang Star, pero muli ay nakabalik ang SMB.

Naselyuhan ang panalo nang ibaon ni Sangalang ang final four free throws. Tumapos si Sangalang ng 18 points at may 13 si Rafi Reavis.

“Lagi ‘yan strong finish ng San Miguel sa game namin. I’m very happy, bihira kasi namin sila matalo,” sabi ni coach Chito Victolero ng Star, pinangunahan ng 20 points, nine rebounds at four assists ni Malcolm Hill.

“At least now we know may chance kami,” hirit niya.

Inakbayan ng Hotshots ang Meralco sa 3-0 karta, sinalya ang SMB sa triple-tie sa fourth sa 2-1.

Wagi ang Texters (2-1) sa Alaska (0-4) 107-106 sa first game.

Samantala, titanic collision ang nakaamba sa Petron Blaze Saturday Special sa Calasiao Sports Complex sa Pangasinan mamayang hapon sa pagitan ng defending champion Ginebra (2-1) at unbeaten conference leader NLEX (4-0).