PBA: START-TO-FINISH

Mga laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

4:30 p.m. — Rain or Shine vs. Mahindra

6:45 p.m. — NLEX vs. Meralco

Sinamantala ng Alaska ang kakulangan sa tao ng GlobalPort, minasaker ng Aces ang Batang Pier 107-79 para ibuhol ang quadruple-tie sa early lead sa PBA Commissioner’s Cup kaagabi sa Cuneta Astrodome.

Liban ang isa sa ‘Slash Brothers’ na si Terrence Romeo na may karamdaman kaya isang start-to-fi­nish easy victory ang tinimpla ng Alaska para sundan ang magarang umpisa sa midseason tournament ng Phoenix na umeskapo 118-116 sa double overtime laban sa Blackwater sa first game.

Hindi rin sagabal para sa Aces ang pagiging last minute replacement ni import Cory Jefferson na lumaklak ng 28 points at 14 rebounds para sundan sa tuktok ang Fuel Masters at opening day winners noong Biyernes na Meralco at defending champion Rain or Shine.

“The best scorer in the league didn’t play, so that has an impact,” komento ni Aces coach Alex Compton. “I was also happy with how we defended. We really prepared for Terrence and Stanley (Pringle). That team is built on those two guys.”

Nalimitahan ng Alaska si Sean Williams sa 18 points at 19 rebounds pero nagsumite si Pringle ng 27 markers, 7 rebounds, 6 assists at 5 steals, sa pagpipilit na mapasakan ang butas ng pagliban ni Romeo.

Bumakas kay Jefferson ng double figures sina Calvin Abueva, Sonny Thoss at Kyle Pascual na mga bumuga ng 15, 13 at 12 points para sa Alaska.

Balik sa Smart Araneta Coliseum ang hostilidad ngayon, magtatapat ang Elasto Painters at Mahindra sa first game, susundan ng bakbakan ng NLEX at Bolts.