PBA: SMOKING HOTSHOTS!

By Ramil Cruz

Nangailangan ng extra five minutes ang Star bago naligtasan ang Alaska sa mainit na duwelo mula sa labas ng arc 102-98 sa Cuneta Astrodome kagabi.

Humarabas ng 35 points at 28 rebounds si Ricardo Ratliffe, may 18 si Paul Lee at 12 kay Justin Melton para itulak ang Hotshots sa 9-2 sa tuktok ng standings.

Nakipagpalitan ng malalayong tira sa labas ng arc sina Lee at Melton para salagin ang matikas na sniping din sa kabila ni Cory Jefferson.

Nagmukhang itatakbo ng Aces ang wire-to-wire win nang lumayo hanggang 73-52 sa bukana ng fourth, pero bigla ay umariba ng nakakangilong 24-8 run ang Hotshots para agawin ang manibela 86-81.

Pagbalik ni Jefferson, nagpakawala naman ito ng back-to-back 3s para ibuhol ang iskor sa 87-87, bago natapos ang regulation na tabla sa 89. Kumana ng malalayong 3-pointers sina Lee at Melton kaya nagawang kumapit ng Hotshots.

Laglag sa 4-7 ang Alaska at kuma­kapit sa top eight na aabante sa susunod na round. Hihintayin muna ng Aces ang resulta ng laro ng GlobalPort (4-6) at San Miguel Beer bukas.

Pinangunahan ng 22 points ni Calvin Abueva ang Aces, tumapos si Jefferson ng 21.

Sa first game, nagising sa second half ang Beermen para ipagpag ang makulit na Blackwater 124-113.

Angat sa 8-2 ang SMB, may tsansa pa rin sa top two na twice-to-beat pagdating ng playoffs.