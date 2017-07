PBA: SLAUGHTER BALIK-AKSYON NGAYON

Mga laro mamaya:

(Smart Araneta Coliseum)

4:30 p.m. — Blackwater vs. Star

6:45 p.m. — Ginebra vs. Meralco

Excited ang lahat sa Ginebra at maging ang mga fans nila sa pagbabalik mula sa may 10 months off ni seven-footer Greg Slaughter sa pagbubukas ng title-defense sa 17th PBA Governors’ Cup 2017 sa Smart Araneta Coliseum.

“We’re all excited to see how it all fits together with Greg’s return,” deklara kagabi ni Tim Cone sa 6:45 evening game mamaya sa nais makasalo sa tuktok na Meralco (1-0). “It’s been a long time since we’ve had him in the lineup and guys are still getting used to his presence.”

Pero hinirit ng Gin Kings coach na isang proseso sa kanila ang adjustment sa return ni Slaughter mula sa ACL right knee injury noong September. At dapat ding maging pasensyoso muna sila bukod pa sa huwag munang asahan agad ito sa pagbabalik.

“No doubt, the adjustments to him, will be a process for all of us, but it’s a process we’re all excited about,” hirit ni Cone. “But we also know we have to be patient and not expect too much too soon.”

Kaya nakasentro pa rin muna ang plays kina balik-import Justin Bowlee, Japeth Aguilar, Scottie Thompson, LA Tenorio, at Dave Marcelo dahil nasa national team pa sa Jones Cup sa Taiwan na matatapos nga­yon si Kevin Ferrer.

Kakukuryente lang ng Bolts noong Biyernes sa Blackwater, 107-78, sa likod ng balanseng scoring na pinamunuan nina Baser Amer (20 pts.) at Best Import Allen Durham (18 na may 20 rebounds pa).

Matatasahan naman si Cinmeon Bowers sa debut ng Star sa Trevis Simpson-led Elite (0-1) sa 4:30 afternoon.

Kapwa naman naeskapuhan ng Phoenix Petroleum at NLEX ang mga karibal kagabi upang masikwat ang second straight victory para patuloy na magkabuhol sa liderato.

Isang salaksak ni Eugene Phelps sa endgame ang sumagip sa Fuel Masters na masungkit ang 95-93 decision na sinalya sa 0-2 at 10 consecutive losses sapul noong Abril sa Alaska, samantalang pinagpag ng Road Warriors ang late rally mula sa third quarter 27-point down ng Kia tungo sa 100-93 win.

“Our vets delivered today. They showed heart and made the crucial plays,” ani Phoenix coach Ariel Vanguardia. “It was like a playoff game.”