PBA: SI RSA ANG HAPPY

Anuman ang magiging resulta ng PBA Philippine Cup semifinals, iisa ang sigurado: May isang team mula sa San Miguel Corp. ang papasok sa ­Finals ng season-opening tournament.

Sa isang semis paring ang bakbakan ng San Miguel Beer at TNT KaTropa, sa kabila ang laglagan ng magkaribal na Star at Ginebra.

SMB, Star o Ginebra — isa sa tatlong teams na iyan ng SMC ang bibiyahe sa Finals. Puwede pang maging all-SMC ang championship kapag nasipa ng Beermen ang Texters, ang nag-iisang team ni Manny V. Pangilinan na umabot sa Final Four.

Ang pinakamasaya siyempre, ang top honcho ng SMC na si Ramon S. Ang, RSA sa kanyang teams.

Mas pabor kay RSA na dala­wang teams niya ang mag-aagawan sa tropeo, pero palaban ang TNT at siguradong pipigilan ang all-SMC ­Finals.

Pero two-time defending ­champion sa all-Filipino ang Beermen, winalis ang Texters sa semifinals ng parehong torneo dalawang taon na ang nakaka­raan tungo sa kampeonato.

Sa kabilang side ng pairings, semis pa lang ay patok at sulit na sa mga miron dahil sa Manila Clasico ng Star at Ginebra. Wala nang pag-uusapan pa, pero isa sa Hotshots at Gin Kings ang malalaglag at isa ang makikipagtuos sa kampeonato.

All-SMC? O RSA vs. MVP?