PBA: SEMISBOUND

Laro mamaya (Smart Araneta Coliseum)

7:00 p.m. — Ginebra vs. Alaska

Magkaibang daan ang tinahak ng fourth seeded TNT KaTropa at No. 3 Star pero parehong aabante na sa Final Four ng PBA Philippine Cup.

Sa Smart Araneta Coliseum kagabi, winalis ng Texters sa two games sa quarterfinals ang GlobalPort huli ang 95-90 victory sa likod ng 8-3 windup sa last 2 minutes tapos ang huling deadlock na 87-all mula sa paglaho ng second quarter 20-point lead.

Sa unang game, tinambakan naman ulit sa Game 2 ng Star ang Phoenix, 91-71, tampok ang 26-point advantage sa final stanza sa pamumuno ng muntik maka-double-double na sina Paul Lee at Marc ­Pingris.

Kasado na ang best-of-seven semifinals showdown ng TNT at top seed two-time defending champion San Miguel Beer simula sa Miyerkules sa Big Dome din.

Aabangan pa ng Hotshots ang winner sa knockout­ game mamaya ng no. 8 Ginebra at no. 2 Alaska.

Naitarak ng Texters ang 47-27 advantage 4:47 ng second tapos ng two free throws ni Ranidel De Ocampo, pero naagaw pa ng Batang Pier ang manibela, 85-84, sa jumper ni KG Canaleta saka tumabla pa sa 87-all sa final 2 minutes.

“It was really tough for us to defend all angles,” pag-amin ni TNT coach Nash Racela, naging unang coach na naka-semis agad sa kanyang rookie season tapos ni Alex Compton ng Alaska sa 2014 Governors Cup.

“We tried our best defending (Stanley) Pringle­ and (Terrence) Romeo, but we gave up a lot of ­baskets to the other guys, especially (JR) Quinahan. Good thing, our veterans stepped up today — Jayson (Castro), Ranidel (de Ocampo), and Kelly Williams. It’s the key for us,” hirit ni Racela. Tinipa ni De Ocampo ang final six points at dalawa kay Williams sa endgame blitz na nagpabakasyon na sa Batang Pier, gaya ng Fuel Masters.

Kumontak si De Ocampo ng 25 points sa pagbuhat sa Texters na sinundan ang 109-101 Game 1 win.