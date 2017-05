PBA: SAPAW!

Mga laro ngayon (MOA Arena)

4:30 p.m. — Mahindra vs. Phoenix

6:45 p.m. — SMB vs. Ginebra

Pare-parehong masasaya at taas ang mga noong pumasok sa Ibalong Centrum for Recreation sa ­Legazpi City kahapon sina Jayson Castro, Roger Pogoy at Troy Rosario ng TNT KaTropa, at si Calvin Abueva ng Alaska.

Pero pagdilim, gayunding lumabas ang tatlo ­samantalang kuyumos na ang mukha at nakatungo pa si Abueva.

Nakaahon pa ang Texters mula sa opening period­ 17 points down para timbugin ang Aces, 119-100, sa PBA Commissioner’s Cup.

Katatapos lang ng tour of duty ng apat sa Gilas Pilipinas na tagumpay na winalis ang mga naka­tapat tungo sa gold medal finish sa SEABA Men’s Champion­ship noong May 12-18 sa Smart Araneta Coliseum.

Tinimunan ni Castro ang bench sa binalandrang 20 points, 7 assists at 5 rebounds, naka-12 si Pogoyat may pitong puntos si Rosario. May 13 markers pa si RR Garcia para sa Texters, napaypayan ang paghahabol sa top two finish na may twice-to-beat bonus sa quarters.

Sa kanyang debut sa TNT, nagsalansan si Joshua­ Smith ng 23 points at 10 rebounds at umangat ang Texters sa 7-3.

Nakakuha ang Aces ng 29 at 7 mula kay Corey Jefferson.

Nakatapos si Abueva ng 11 points at 7 rebounds sa likuran ng 17 na si Vic Manuel at 16 ni JVee Casio para sa Aces na humaba pa ang paggulong sa pang-apat na kabit tapos ng 4-0 start at natengga sa sixth.

Layup ni Jaypee Mendoza 54 seconds na lang ng first period ang nagpabentahe sa Aces ng 36-19, lumayo ulit sa 90-75 sa jumper ni Jake Pascual bago nanibasib ang Texters.