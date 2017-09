PBA: ROAD BLOCK HINAWAN NG STAR

Una, inagawan ng Star ang NLEX ng isang twice-to-beat advantage sa quarterfinals ng PBA Governors Cup.

Hindi sinayang ng Hotshots ang pagkakataon ng hiritan ang Road Warriors ng isa pang 89-77 panalo kagabi sa Mall of Asia Arena para maging unang semifinalist ng season-ending tourney.

Nagising si Kris Acox sa fourth quarter at hindi nagkulang sa ayuda sina Paul Lee at Marc Pingris para bigyan ng buwelo ang Star mula sa mahigpit na laro at tuloy sa kanyang pag-ulit sa sa 101-93 na panalo sa NLEX noong Linggo.

Ang panalong iyon ay nagbigay sa Hotshots ng pang-apat na puwesto at naglaglag sa NLEX sa pang-lima.

“You know, we’re very thankful, kasi iyung blessings na ibinibigay sa amin ni Lord,” sabi ni Star coach Chito Victolero. “Coming from No. 7 naging No. 4 pa kami, so sabi ko lang sa mga bata, work hard, prepare hard for every game and God will do the rest.”

Hihintayin ng Hotshots ang mananalo sa Meralco-Blackwater para sa best-of-five semis series.

Ang talo ay tuluyang pumigil sa hangarin ng NLEX na makabawi sa last-place finishes sa first two conferences sa ilalim ni coach Yeng Guiao.

Lahat ay dahil kay Acox na tumapos ng 21 points, 10 doon ay ikinalat niya sa fourth quarter. Nagdagdag pa siya ng 12 rebounds. Gumawa si Lee ng 18, 14 si Ian Sangalang.

Walong puntos lang ang iniskor ni Pingris, pero kalahati roon ay kanyang ginawa sa umpisa ng fourth period nang mag-umpisang kumawala ang Star sa 61-63 count.

Pingangunahan ng 16 points at nine rebounds ni Aaron Fuller ang NLEX.