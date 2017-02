PBA: REPEAT O THREE-PEAT

Laro bukas (MOA Arena)

7:00 p.m. — SMB vs. Ginebra

Hindi pa halos nakakapahinga ang San Miguel Beer at Ginebra mula sa sagarang series na dinaanan sa semifinals, heto’t uumpisahan na naman nila bukas ang isa pang dikdikang sagupaan sa PBA Philippine Cup championship sa Mall of Asia Arena.

“We haven’t accomplished enough,” ani Gin Kings coach Tim Cone sa pre-finals press conference sa Sambokojin Restaurant sa Libis, Quezon City ­kahapon.

Sinipa ng Ginebra ang Star sa semis, pinatalsik ng Beermen ang TNT KaTropa. Parehong sa seven games nauwi ang dalawang serye.

“This will be another tough series but an exciting one, and I just hope the fans enjoy it,” salo ng counterpart niya sa Beermen na si Leo Austria.

Huling nagtapat sa championship ang SMB at Ginebra noong 2009 Fiesta Conference na pinanalunan ng Beermen. Sa kalahatan, 3-1 ang Beer sa finals duels nila ng Gins.

Ang nag-iisang panalo ng Ginebra sa sister-team sa title series ay noong 2006-07 Philippine Cup, ­huling pagkakataon na itinaas ng crowd favorites ang perpetual­ Jun Bernardino Trophy ng all-Filipino.

Ang tanong ay kung mauulit ng Ginebra ang ginawa­ sa SMB noong 06-07, o kung makukumpleto ng Beermen ang three-peat sa Philippine Cup. ­Defending back-to-back champions ang Beermen sa season-opening tournament.

Sa pananaw ni 19-time champion Cone, magde-depende ang race-to-four series kung sinong team ang makakakuha ng momentum. Parang pendulum na pabalik-balik lang — nasa kabila ang enerhiya ngayon, sa susunod ay babalikwas naman ang isa.

“The energy goes back and forth. It happens all the time, what I call a ping-pong series, back and forth, back and forth,” paliwanag ni Cone. “We’re hoping to go back and forth and ping-pong with San Miguel.”

Hindi puwedeng idahilan ang pagod.

“Before the start of the season kasi, alam na ng players kung paano ingatan at ihanda ang katawan so sa tingin ko wala ang pagod sa equation,” giit ni SMB skipper Arwind Santos, katabi ang teammates na sina Chris Ross, ­Ronald Tubid, Alex Cabagnot at Marcio Lassiter sa presscon.

Handa na rin sa mahabang serye ang Ginebra.

“Our job’s not yet done. For sure we’re gonna battle. I’m sure magi­ging mahabang series ito and we’ll be ready,” pakli ni Gin Kings guard LA Tenorio, kasama naman sina Mark Caguioa, Sol Mercado, Japeth Aguilar, Scottie Thompson at sina Mark Caguioa at Jayjay Helterbrand, dalawang natitira sa huling Philippine Cup champion team.