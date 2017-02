PBA: NAGBUHOL!

Laro ngayon (MOA Arena)

5:00 p.m. — Ginebra vs. Star (Game 2 semis)

Sumandal ang TNT KaTropa sa malagkit na depensa sa dulo para ma-preserba ang 87-85 win laban sa San Miguel Beer at itabla ang PBA Philippine Cup semifinals sa tig-isang laro sa MOA Arena kagabi.

Halos buong gabing nasa unahan ang Texters, bago ang rally ng Beermen sa dulo.

Itinabla ng ­malayong 3-pointer ni Alex ­Cabagnot ang iskor sa 80-80 kulang 2 ½ ­minutes na lang at nasa unahan pa rin ang SMB, 82-81, sa dalawang freebies ni June Mar Fajardo­, pero kumonekta ng tatlong sunod na baskets ang Texters una ang lay­up ni RR Pogoy mula sa feed ni Jayson Castro.

Sinundan ito ng sari­ling basket ni Castro para sa 85-82 TNT lead, bago sinubuan ulit ng The Blur si Ranidel de ­Ocampo tungo sa five-point ­cushion.

Tatlong puntos ang nilista ni Cabagnot sa free throw line papasok ng final 30 seconds, pero hindi na siya ulit nakakuha ng disenteng tira sa nalalabing oras.

Binulabog pa nina Larry Fonacier at RDO si Arwind Santos sa final two possessions ng SMB.

Nakabawi ang TNT mula sa 78-74 loss sa Game 1, pinutol pa ang franchise-best 11-game winning run ng Beermen mula pa Nov. 30.

“Hindi katulad ng Game 1, malaki ang lamang namin,” ani ­Texters coach Nash Racela. “We conditioned our minds to keep the game close. Kailangan lang paghirapan namin ­today. The players need to do it.”

Pumukpok si Troy Rosario ng 14 points, tumapos si Castro ng double-double na 10 points at 11 assists ­pang-ibabaw sa seven rebounds. Umayuda si De Ocampo ng 13, may 12 si Mo Tautuaa at 11 kay Pogoy.

May 25 points, 11 rebounds si Fajardo at naka-24 si Cabagnot, pero wala nang ibang Beermen ang umiskor ng double figures.

Game 3 ng best-of-seven series sa Linggo sa Smart Araneta Coliseum.

Samantala, pipilitin din ng Ginebra na ibuhol sa 1-1 ang hiwalay nilang race-to-four series ng ­sister-team Star mamaya sa MOA Arena rin.

Huwebes ng gabi ay tumikim ang Gin Kings ng 78-74 talo sa Smart Araneta Coliseum at ­nakuha ng Hotshots ang trangko.

Pinaghahandaan ni Star coach Chito Victolero­ ang bangis ng resbak ng Kings, alam niyang hindi basta-basta titiklop at hindi magpapaiwan ng dalawang laro ang crowd darlings.

“We expect a much tougher game, will try to see what adjustment they will do for the game,” ani Victolero. “We just got to be ready for everything and stay focused for the game ahead.”