PBA: MAS MALINIS NA DAAN

Masalimuot ang landas na tinahak ng Ginebra patungo sa finals ng nakaraang conference.

Bago matapos ang elimination round ng PBA Commissioner’s Cup, mas malinis at mas madali ang daang tinutumbok ng Gin Kings.

Pagkatapos takasan ang Meralco 90-89 noong Linggo sa Ynares Center sa Antipolo, angat sa 8-2 ang Ginebra at puwede pang makuha ang No. 1 kapag nanalo sa Mahindra sa pagtatapos ng 11-game eliminations sa Biyernes.

“If we beat Mahindra, I’m pretty sure we’ll have the No. 1 seed because of quotients,” suma ni Ginebra coach Tim Cone.

Kabuhol ng Kings ang Star Hotshots sa lead, pero hawak ng koponan ni Cone ang tiebreaker. Tinalo din ng crowd favorites ang San Miguel Beer (7-2) at TNT KaTropa (8-3) kaya makakaangat ang Gins kapag nagtablahan.

Kapag nakuha ng Ginebra ang No. 1, twice-to-beat sila kontra No. 8 sa quarterfinals. Mas magandang senaryo kumpara noong Philippine Cup nang dominahin ng Beermen 4-1 sa title duel.

“It (No. 1 seed) doesn’t guarantee you a championship, but it makes the road to the championship a little bit easier,” dagdag ni Cone. “We took the hard road last conference.

As the seventh seed we had to beat Alaska twice and that took a lot of us. And then there was Star (seven-game semis series). So when we got to the finals we were beat and had a lot of injuries.”

Dikdikan na rin ang laro nila sa Bolts na tinampukan ng 10 lead changes at nine deadlocks. May 14 turnovers ang Ginebra, 15 sa Meralco.

Sinuwerte ang Gins sa huling dalawang errors ng Bolts. Una nang mabitawan ni Alex Stepheson ang bola habang nakaamba na ang basket niyang pambasag sa 86-86 count, ikalawa ang malakas na fastbreak pass ni Chris Newsome kay Cliff Hodge sa final 2 seconds.

Nakahinga nang maluwag ang Gin Kings, abang-abang muna hanggang sa pagtatapos ng eliminations.