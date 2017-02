PBA: KONTROLADO NG STAR

Laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

Sa pangalawang sunod na pagkakataon, dinikta­han ng Star ang laro at tinabig ang endgame rally ng Ginebra para kumpletuhin ang 91-89 win at 2-0 lead sa kanilang PBA Philippine Cup semifinals series sa Mall of Asia Arena kagabi.

Naagaw pa ng Gin Kings ang manibela, 83-81, sa basket ni Scottie Thompson, 4:52 na lang tapos maghabol ng seven points saka nakipag-photo finish ang Star sa pamamagitan nina Paul Lee, Jio Jalalon at Rafi Reavis sa 8-6 blitz na finishing kick.

Pwedeng madaklot ng Hotshots ang 3-0 lead sa Game 3 sa Lunes sa parehong venue.

Pinakamainit na team sa kasalukuyan ang Star na nasa eight-game winning run na, kasama ang apat sa eliminations at tigalawa sa quarterfinals at Final Four.

“2-0 is nothing kung ‘di namin papanalunin ang Game 3. We need to win four,” bulalas ni Hotshots coach Chito Victolero. “We know Ginebra will come back but we have to be ready for that.”

“It’s all about our big heart and our desire to win. Yung Xs and Os si­guro secondary na lang,” hirit pa niya.

Apat ang tinirada ni Lee sa final eight points ng Hotshots, tigalawa sina Jalalon at Reavis para masundan ang 78-74 decision sa Game 1 noong Huwebes.

Pinangunahan ng 17 points ni Lee ang Star, may 14 si Allein Maliksi, ang 3-pointer sa bukana ng second ang nagbigay sa Hotshots ng biggest lead sa ballgame, 33-23.

May 11 markers si Justin Melton at may 10 points, eight rebounds Marc Pingris sa Star.

Tumikada si Kevin Ferrer ng career-high 25 points mula sa 5 of 9 shooting sa labas ng arc para sa Ginebra, may double-double sina Scottie Thompson (17 points, 10 rebounds) at Japeth Aguilar (16 markers, 15 boards).