PBA: IWAS-PUSOY!

Muntik na namang malusaw ang 20-point lead na naipundar ng Ginebra, kumapit lang sa dulo para salagin ang rally ng San Miguel Beer at ipreserba ang 107-99 victory sa Mall of Asia Arena kagabi.

Noong Biyernes ay nagpundar din ng 16 points na kalamangan ang Gin Kings pero sa dulo ay nag-collapse at yumuko sa Rain or Shine 118-112.

Iwas-pusoy ang Ginebra, tinablahan ang Beermen sa 6-2 at parehong naniguro ng puwesto sa playoffs ng PBA Commissioner’s Cup.

Lumayo agad ang Gins 38-18 sa jumper ni Dave Marcelo matapos isara ang first quarter sa 31-15. Huling nanindak ang SMB 93-90 sa 3-pointer ni Alex Cabagnot 2:50 sa laro.

Tumabo si Justin Brownlee ng 34 points at 12 rebounds, tumapos si LA Tenorio ng 20 points, eight assists at six rebounds sa Gins. Umayuda ng 18 points at 11 rebounds si Scottie Thompson, may 16 pa si Joe Devance.

Pinangunahan ng 26 points ni Charles Rhodes ang Beermen, kumana ng 20 si Cabagnot.

Sa first game, nasilat ng Mahindra ang Phoenix 122-121 sa overtime.