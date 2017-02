PBA: HULING TIKET SA PAINTERS

Mga laro ngayon (MOA Arena)

3:00 p.m. — TNT vs. GlobalPort

5:15 p.m. — Star vs. Phoenix

Kinumpleto ng Rain or Shine ang cast ng PBA Philippine Cup quarterfinals nang sipain ang Blackwater, 103-80, sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Sinikwat ng Elasto Painters ang huling tiket sa Last 8, hahamunin sa playoffs ang topnotcher at twice-to-beat San Miguel Beer. Tinapos ng RoS at Elite ang eliminations sa parehong 5-6 kaya napuwersa ang knockout game.

Pinangunahan ng 15 points ni Jay Washington ang balanseng scoring ng koponan ni coach Caloy Garcia, halos lahat ay umiskor at anim ang tumapos ng double figures. May 14 si Chester Tolomia, tig-12 sina Jericho Cruz, Jeff Chan at Beau Belga, at 11 kay Maverick Ahanmisi.

Pagkatapos ng 5-2 card, apat na sunod na talo ang natikman ng E-Painters kaya nameligro sa quarters at kinailangang dumaan sa KO game.

“Finally after five games, we got one (win),” ­bulalas ni Garcia. “I just told the players na for us to win, we had to take care of the ball.”

Kapos ng isang rebound si Art dela Cruz para sana sa double-double sa iginuhit na 20 points para sa Blackwater na nag-impake na sa season-opening­ tournament.

Umaatikabong karera sa pagposte ng 1-0 lead ang apat na teams sa sambulat mamaya ng PBA Philippine Cup best-of-three quarterfinals nila sa Mall of Asia Arena.

Unang magtitipan ang No. 4 TNT KaTropa at No. 5 GlobalPort kasunod ang rambulang No. 3 Star at No. 6 Phoenix.

5:15 p.m. ang tipanang Star at Phoenix tapos ng three afternoon curtain-raiser ng TNT at GP.

Tinapos ng Star ang 11-game elimination sa 7-4 gaya ng Alaska pero nasingitan sila ng Aces sa No. 2 at sa twice-to-beat bonus dahil sa winner-over-the-other rule (97-90 OT noong Jan. 11).

May identical marks na 6-5 ang Texters, Batang Pier at Fuel Masters, nadesisyunan ang kanilang rankings sa quotient.