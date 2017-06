PBA: HETO NA NAMAN ANG BEER!

Sa ikalawang sunod na conference sa 2016-17 PBA Season, nasa Finals na naman ang San Miguel Beer.

Sinipa ng Beermen ang Star, 109-102, sa apat na laro sa semifinals ng Commissioner’s Cup sa Mall of Asia Arena kagabi para muling pumalaot sa championship round.

Hihintayin ng SMB ang makakatapat sa ­mananalo sa hiwalay na serye ng Ginebra at TNT KaTropa.

Kumalas sa third quarter ang hukbo ni coach Leo Austria at mula sa manipis na 52-49 lead sa break ay umagwat ng 83-69 papasok ng fourth.

Sa dulo, nagtangkang bumalik ang Hotshots nang tapyasin ang dating 14-point deficit sa tatlo pero kumapit na ang Beermen para ­makarating sa finals ng midseason conference sa unang pagkakataon sapul noong 2001.

Sa nakaraang huling eight conferences, ­nakalimang biyahe sa championship round ang SMB. Lagi lang silang nasisipa nang maaga sa Commissioner’s Cup. Beermen ang hari ng nakaraang Philippine Cup nang ibaon ang Gin Kings.

“We’re back in the Finals,” bulalas ni Austria. “Many people are expecting a lot from us and pinakita nila ‘yung kanilang championship caliber.”

Tumabo si Alex Cabagnot ng 26 points, may 24 at 22 sina Chris Ross at June Mar Fajardo para sa SMB na may apat na nakapag-­deliver ng 20-plus points, kasama ang 21 ni Charles Rhodes.

May 36 points si Ricardo Ratliffe at 16 kay Allein Maliksi pero hindi naawat ang exit ng Star.