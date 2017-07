PBA: HELLO, HOLLOWAY!

Eksplosibong nagpakilala ang bagong import ng GlobalPort na si Murphy Holloway, sa kanyang PBA debut ay tumabo ng 29 points at 26 rebounds para ihatid ang Batang Pier sa 100-91 panalo laban sa Phoenix sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Pero kinailangan pang salagin ng hukbo ni Franz Pumaren ang rally ng Fuelmasters sa fourth, muntik malusaw­ ang 30-point lead na naipundar ng Batang Pier bago ikinampay ang unang­ panalo sa pangalawang laro sa PBA Governors Cup.

Sa dulo, umeksena si Terrence Romeo­ para ipreserba ang panalo ng Batang Pier. Kumana ng coast-to-coast basket si Romeo, sinubuan si Holloway na rumesponde ng two-handed jam, at nakakalas sa dulo ang GlobalPort.

Mahalaga rin ang kontribusyon nina Ryan Arana at Stanley Pringle na dumating nang nagtatangkang bumalik ang Fuelmasters mula sa 75-45 pagkakaiwan sa third. Huling nanindak sa lima ang Phoenix, 90-85, sa layup ni Cyrus Baguio 1:22 pa sa orasan.

Nakatulong sa Batang Pier ang pangangapa ng Phoenix sa laro ni Holloway, pumalit kay Jabril Trawick.

“It’s good that they didn’t scout our import,” lahad ni Pumaren. “And our import also gave us the inside presence.”

Tumapos si Romeo ng 21 points, may 13 si Arana at 11 kay Pringle.

Napigil sa 2-1 ang Phoenix.

Sa first game, nagkasa ng 12-4 run ang NLEX sa second overtime at ­pinataob ng Road Warriors ang dating team ng coach nilang si Yeng Guiao na Rain or Shine, 122-114. Solo ng NLEX ang unahan sa 3-0, laglag sa 1-1 ang Elasto Painters.

Humarabas ng 33 points, 20 ­rebounds si Aaron Fuller, nagsumite ng career-high 24 points at may 10 boards pa si Kevin Alas sa Road Warriors.