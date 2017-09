PBA: GUDBAY, SLAM!

Laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

Dinurog ng determinadong kampeon ang ambisyong Grand Slam ng San Miguel Beer.

Pinangunahan ni Justin Brownlee and asalto at sumali pa ang ibang Ginebra players para sa tambakang 104-84 panalo kagabi na naghatid sa Kings sa semifinals ng PBA Governors Cup sa Mall of Asia Arena.

Nagtapos si Brownlee ng 37 points at 12 rebounds, tumulong ang mga katulad nina Joe Devance at Scottie Thompson para siguraduhing hindi maaaksaya ng Ginebra ang twice-to-beat advantage sa SMB.

Hinihintay ngayon ng Kings ang mananalo sa labanang TNT at Rain or Shine para makaharap sa best-of-five semifinals.

Kumana ng 30 points si Terrence Watson at 19 points at 22 rebounds si June Mar Fajardo pero nanamlay ang ibang teammates.

Sina Arwind Santos, Alex Cabagnot at Chris Ross ay may combined19 lang, mababa ng 22 sa kanilang pinagsamang averages.

Manaka-nakang puntos lamang ang nakuha ng SMB mula sa ibang players at tuloy ang inaasam na season sweep ng SMB ay naglaho, lalo nang umabot ang lamang ng Ginebra sa 102-72, wala ng tatlong minuto.

Ayon kay coach Tim Cone, ang kanilang respeto sa Beermen ang dahilan kaya hindi sila tumigil sa pagpukpok sa laro. “We have great respect for them and that’s why we stayed focused when we got that big lead.”

Sinabi rin ni Cone, two-time Grand Slam winner habang nasa Alaska (1996) at B-Meg/San Mig Coffee (2013-14) na naiintindihan niya ang kabiguan ng SMB.

“It (Grand Slam) is really hard,” ani Cone. “How many teams have come close? It’s not easy, that’s why it doesn’t happen very often. I know, I’ve been there a couple of times. If it was easy everybody would be doing it.”