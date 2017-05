PBA: GINS TUMBA SA PAINTERS

Brinotsa ni Jericho Cruz ang pito sa kanyang 19 points buhat sa late third hanggang early fourth quarter off-the-bench sa nakangingilong 23-2 blitz ng Rain or Shine upang makatayo sa 16 points down at matakbuhan ang Ginebra ng 118-112 upset victory kagabi sa PBA Commissioner’s Cup elims sa Pasay Astrodome.

Baon sa 77-93 pagkaraan ng five straight points ni Chris Ellis, 1:21 sa third, nakatuwang ni Cruz sa pagtayo ng RoS sa nasabing run sina Jay Washington at Chris Tiu na may tigalawang 3-pointers at tig-2 pts. na sina James Yap at comebacking import Duke Crews na lumagot din sa five-winning streak ng Ginebra.

Malaking bagay ang maenerhiyang si Crews hanggang end game na pumalit kay Shawn Taggart tungo sa pagsapaw kay champion import Justin Brownlee. Nakatapos ng 28 points at 22 rebounds kumpara­ sa huli na may 38 at 8 upang makalsuhan ng Elasto Painters ang back-to-back defeats at maka-tie sa playoffs sa 5-4 recond sa pagkapit sa seventh.

Nakubra ng RoS ang 100-95 lead tapos ng ragasa kung saan si Kevin Ferrer lang ang nakaiskor at tinapos sa kabila ni Tiu para sa 100-95 count para sa winning squad na naghila rin sa kalaban sa fourth spot sa 5-2.

May siyam na puntos na kinamada si Brownlee mula sa bench na nagsimula sa 3:09 sa ballgame at 107-109 iwan ang kanyang kampo para matikman pa ang huling bentahe sa 1:17 tampok ang kanyang triple, 111-107, pero tinapos ng RoS ang game sa 9-1 atake karamihan sa free throws.

“We were losing focus early on, but I just told them to stick to what we’re doing and baka sa dulo kami swertehin,” ani winning coach Caloy Garcia. “And then we were hitting our shots from outside. The change of import also helped us because Duke was aggressive in rebounding.”

Nakatayo naman sa huling taob ang league-leade­r San Miguel Beer (6-1) nang gawing tuntungan ang NLEX (0-9) via 114-108 decision at sumampa na sa quarters.