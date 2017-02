PBA: GIN O BEER SA GAME 1?

Pabagsakin ang higanteng si reigning three-time MVP June Mar Fajardo ang battclecry ng Ginebra, samantalang si 19-time champion coach Tim Cone sa ­kanyang stroke ang sa San Miguel.

Tatalupan ng challenger Ginebra at defending two-time champion San Miguel ang PBA Philippine Cup best-of-7 title showdown mamayang alas-siyete sa Mall of Asia Arena sa Pasay.

“Kailangan naming itumba ang higante, pero siguradong pagtatrabahuhan iyon,” ani LA Tenorio, ang bagong Iron Man ng pro league na may 488 straight games na sapul pa noong 2006, pahaging sa big man na si Fajardo.

Sa 23rd Finals stint sapul noong 1979, nakamata ang most popular ballclub sa back-to-back championships tapos madale ang Governors’ Cup mahigit apat na buwan na ang nakalilipas, 10 crowns overall at fourth all-Filipino conference title, pero pagkaraan ng 2006-07.

Nasa 38 Finals sa appearance ang SMB, nakatingala sa 23 titles, at pang-apat para kay Leo Austria. Kasama rin ang maka-three-peat para maiuwi ang Emili­o ‘Jun’ P. Bernardino, Jr. Perpetual Trophy na binibigay ng liga sa team kapag ­nakatatlong sunod na champions sa all-Filipino.

Kaya kailangan ni Cone ng milagro, mapiga ang kanyang mga tao sa tanggap niyang dehado sila at sobrang liyamado ang San Miguel, na may isang talo lang sa eliminations kasama ang 72-70 decision sa Gin Kings.

“To be honest with you, I’m shaking my boots playing against San Miguel. I’m scared and there’s good reason to be,” ani Cone na ang team ay tatlong beses yumuko sa apat na Finals duel sa SMB. “It’s always good to be here. It means we’ve done something. But it also means we haven’t accomplished enough.”

Tama si Cone pagdating sa team match na liyamado ang kalaban, pero sa ­kanila ibang usapan na.

“When it comes to coaching, ako naman talaga ang underdog,” anang Beermen coach. “He has a lot of experience. He’s been here in this kind of situation. Coach Tim is my idol, he’s a hard worker.”