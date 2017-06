PBA: GAME TWO SA SMB

By Ramil Cruz

Lagay ng race-to-4 win Finals:

Tabla ang SMB at TNT, 1-all

Takbo ng best-of-7 series:

Game 1 noong Miyerkules: TNT 104-102

Game 2 kagabi: SMB 102-88

Laro bukas:

(Smart Araneta Coli­seum)

6:30 p.m. — SMB vs. TNT

Nasusunog na bahay ang panimula ng TNT KaTropa para makapagposte ng all-time longest unanswered start sa game sa playoffs at sa Finals na 17-0, pero agad na naa­pula ng San Miguel Beer sa sumunod na mahigit na dalawang quarters ­tu­ngo sa paglagok ng 102-88 win kagabi sa Smart Araneta Coliseum.

Tinabla ng SMB ang PBA Commissioner’s Cup best-of-7 Finals sa 1-all deadlock, na tinampukan ng automatic­ ejection ng isa sa bayani sa Game 1 na si Roger Pogoy na tinira sa singit si Arwind Santos sa 8:36 ng third para mabigyan ng flagrant foul penalty 2.

Game 3 bukas ng alas-6:30 ng gabi sa Quezon City venue ulit.

“We’re happy we won despite a bad start. It’s a team effort,” suma ni Leo Austria sa pagbuwelta sa karibal para makaiwas na matatluhan sa mid-season conference tapos nang sa elims (112-103) at sa opener (104-102).

“Saludo ako sa bench. Kahit hindi ko sila nagamit sa (simula pa lang) ng playoffs, pero alam pa rin nila ang plays namin,” hirit ng Beermen coach na nais hatakin sa 5-for-5 ang Finals record sa team ­tungo sa 24 title overall nito kung sakali.

Inararo nina Jayson Castro (may 7 points), Anthony Semerad (6 pts.) at Mo Tautuaa (4) ang 17-0 blitz sa umpisa ng game, tampok ang 3-point shot ni Semerad, may 8:11 pa sa first period.

Pero mula roon, todong pananapaw sa magkabilang dulo ng court ang nagawa ng San Miguel, nasolusyunan ang pagdiyeta at lumala pa ang right foot injury ni Joshua Smith pati sa iba pang kabrigada , gaya ni Pogoy. May 27 pts. sa Game 1 ang TNT rookie.

Naitulos ng SMB ang 90-62 lead mula sa nakakangarag na 90-45 atake, pa-payoff period.

At ang back-to-back basket nang nanalasa ng game-highs 22 points na si June Mar Fajardo­ ang nagpataas pa sa 32 puntos na abante ng SMB, naiba­ba na lang sa pinakamalapit sa final ­tally ng Texters.

Ang iba pang scorers sa serbesa’y sina Chris Ross na may 20, Satos na naka-16 at Alex Cabagnot na may 13 para matakpan ang pito lang na tinrabaho ni Charles Rodes.

May 14 total saTexters si Castro, 12 si Semerad at 11 si Smith na, maaaring palitan na sa next game ni backup Mike Myers.

Ang iskor:

SMB 102 — Fajardo 22, Ross 20, Santos 16, Cabagnot 13, Lassiter 8, Rhodes 7, Espinas 6, Reyes 4, Agovida 2, Semerad 2, Tubid 2, Heruela 0, Van Opstal 0.

TNT 88 — Castro 14, Semerad 12, Rosario 12, Smith 11, Rosales 9, Tautuaa 8, Carey 8, Williams 4, De Ocampo 3, Garcia 3, Hernandez 2, Nuyles 2, Tamsi 0, Golla 0, Pogoy 0.

Quarters: 24-32, 52-43, 90-62, 102-88.