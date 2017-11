PBA | Fire o hire

Magkakaalaman na ngayong araw kung pala­lawigin pa ang termino ni Chito Narvasa bilang Commissioner ng PBA, o kung bibigyan na siya ng exit slip.

Ang hatol ay nasa PBA Board, binubuo ng 12 kinatawan ng clubs na bumubuo sa liga.

Ang mga pabor ay handang magbigay ng panibagong one-year term kay Narvasa. Ang mga umaayaw ay mas nakararami, kung pagbabasehan ang biglaang meeting­ noong Lunes nang lu­mabas sa straw votes ang bilang na 7 kontra, 5 sa pabor.

Alas-otso ng umaga magsisimula ang ­meeting ngayon.

Naka-dalawang taon na si Narvasa bilang Commissioner ng PBA.

Inaprubahan ni Narvasa ang trade sa pagitan ng Kia at San Miguel Beer, ibinigay ng Picanto ang karapatan sa No. 1 pick sa Beermen. Ginamit agad ito ng SMB para tapikin si Christian Standhardinger.

May owners na umalma sa desisyon.

“Although no league rule may have been broken by the commissioner,­ the better interests of the league, such as parity and insuring competitiveness in all the teams, were not served by his office in this case,” sabi ng isang team representative.

Ayon sa isang go­vernor na kabilang sa grupong gustong matanggal si Narvasa, sapat ang numero nila.

Ang grupo na ayaw na kay Narvasa ay pinangu­ngunahan ng mga teams na pag-aari ni Manny V. Pangilinan: TNT, Meralco at NLEX. Pasok din daw ang Blackwater at Alaska, kung saan ang mga may-ari ay hayagang pumuna kay Narvasa, pati na ang Rain or Shine at Phoenix.

Pero ang sabi naman ng gustong manatili si Narvasa, anumang galaw para alisin siya ay nanga­ngailangan ng two-thirds vote (walong boto) base sa by-laws ng liga.

“Doon siguradong magtatagal ang diskus­yon, kung ano talaga ang isyu, fire or hire o simpleng renewal,” sabi ng pangalawang source.