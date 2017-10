PBA | Fire and ice

Anim na buwan pa ang hihintayin bago magka-team up sina June Mar Fajardo at Christian Standhardinger sa San Miguel Beer, pero ngayon pa lamang ay kapwa excited na ang dalawa.

“I can’t wait to play high-low with him and all the other plays the coaches draw up for us,” bulalas ni Standhardinger matapos gawing No. 1 pick overall ng Beermen sa PBA Rookie Draft noong Linggo.

“Me and him making up a twin towers combination, man, that should be awesome!” dagda­g pa ng 6-7 Fil-German.

Ganoon din ang inaasam ni Fajardo. “Ako din, excited na maka-team up siya,” sabi niya bago ialok ang sarili bilang isa sa mga magiging gabay ni Standhardinger.

“Kung ano maituturo namin sa kanya para matutuhan agad niya ang sistema,” wika ni Fajardo. “Kasi hindi naman ako vocal sa mga teammates ko. Mas gusto kong ipakita sa kanila kung paano. Ganoon din sa kanya.”

Kilala sa intensidad at maliyab­ na laro si Standhardinger. Mr. Cool naman si Fajardo na bihirang umimik­. Matinding kumbinasyon ng Fire at Ice.

Siguradong magkakaroon ng sapat na panahon para magkaki­lala pa nang husto ang dating­ Gilas teammates sa nakaraang FIBA Asia Cup.