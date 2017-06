PBA: FINAL ANSWER

Nasa TNT KaTropa­ management ang final say, inaasahang magba­baba na ng desisyon kung magpapalit ng import o itutuloy ang paggamit kay Joshua Smith bago ang Game 4 nila ng San Miguel Beer sa PBA Commissioner’s Cup ­finals bukas sa Smart Araneta Coliseum.

Pagkatapos ng 109-97 loss ng KaTropa sa Beermen noong Linggo, nag-meeting ang top officials ng TNT kasama sina owner Manny V. Pangi­linan at PBA Board representative Ricky Vargas. Naiiwan ang KaTropa sa best-of-seven series 2-1.

Kahapon ay nag-usap din umano ang team ­officials at si coach Nash Racela at staff niya.

“Wala pang decision on whether Smith would be replaced. That would come after the meeting with coach Nash,” pagbubunyag ng isang source.

Kung magdedesisyon­ ang TNT na magpalit ng import, kailangan nilang abisuhan ang PBA nga­yong tanghali.

Noong Sabado pa nasa bansa si Mike Myers,­ ang ipapalit kay Smith matapos abutin­ ng right foot injury sa semifinals kontra Ginebra. Pero natapos ni Smith ang series laban sa Gins, nakapag-deliver pa ng 21 points — huli ang game winner — at nine rebounds­ sa 104-102 win laban sa SMB sa opener ng Finals noong ­Miyerkules.

Pero sa Game 2, nalimitahan ang 6-foot-9, 330-lb giant na si Smith sa 11 at six at natalo ang TNT, 102-88. Naka-18 at 14 siya noong Linggo.

“I’m not thinking about that (import change) at this point,” giit ni Racela nang matanong.

Paliwanag ng source, pakiramdam ng management ay napiga na si Smith at kapado na rin siya ng SMB.

Kaya lang, mukhang hindi rin ang 6-8, 250-lb na si Myers ang gagamitin sa natitira pang laro sa series. Dinagdag ng source na kahit mas maliksi si Myers, halos pareho lang sila ng laro ni Smith kaya inaalala na baka hindi na rin siya ganoon kaepektibo.

Isa pang option ng TNT si Michael Craig, noong isang linggo rin ay nasa bansa na para sa season-ending Governors Cup na may import height ceiling na 6-foot-5.

“Although smaller,­ Craig si quicker, a known banger and has an all-around inside-outside game,” panapos ng source.