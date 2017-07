PBA: DUWELO SA ANTIPOLO

STANDINGS

TEAMS W L

NLEX 3 0

Meralco 2 0

Star 1 0

Phoenix 2 1

RoS 1 1

GlobalPort 1 1

San Miguel 0 0

TNT 0 0

Ginebra 0 1

Blackwater 0 2

Kia 0 2

Alaska 0 2

Mga laro mamaya:

(Ynares Center-­Antipolo)

4:15 p.m. — Kia vs. TNT KaTropa

7:00 p.m. — Star vs. Alaska

Nais ng TNT KaTropa ang magandang simula at patuloy na madomina ang Kia sa lusob ng PBA Governors’ Cup elims mamaya sa Ynares Center para sa dalawang duwelo sa Antipolo.

Pahinga muna ang TNT sa conference break pagkaraang mag-runner-up sa San Miguel Beer sa Commissioner’s Cup. Nagsimula lang mag-training noong Lunes, kasama ang 3-day camp sa Subic kaya walang mga naging exhibition games.

“We just need to have a good start for the conference,” namutawi kay Nash Racela, na ‘di muna magagamit ngayon ang may injury na sina Ryan Reyes at Kris Rosales. Sasandal muna siya kay import Michael Craig at kina Jayson Castro, Ranidel de Ocampo, RR Garcia and Troy Rosario.

“We haven’t played any tune-up game. Hopefully we get to learn how to play with our import the soonest,” panapos ng Texters coach na toka sa Kia sa 4:15 afternoon.

Nakakaisang linggo na si Picanto coach Chris Gavina na tatayo naman sa kambal na tilapon sa Phoenix Petroleum (105-118) at NLEX (94-100). Papunta sa dalawang ­unang laban, dalawang araw lang nilang napaghandaan ito sa pagbabalik niya mula sa US coaching clinic.

“With only two days of preparation with me at the helm it was hard covering all aspects of the game that I wanted going into our last game against NLEX,” paliwanag ng Kia coach, na ‘di pa napaglaro ang hindi pa tiyak makakabalik ngayong injured ding si LA Revilla.

“But now that I have had a full week of practice of hardwiring our team with the defensive principles I want it executed as well as committing to offensive efficiency our guys are beginning to realize again that it will take an overall team ­effort and sacrifice towards each other to win our game tomorrow,” wakas ni Gavina.

Sa alas-siyete ng gabi, ipaparada ng Star si Malcolm Hill bilang kapalit sa sinibak agad na si Cinmeon Bowers sa pagharap sa winless sa two games at 10th overall mula sa Comm. Cup na Alaska.