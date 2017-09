PBA: BOTTLE READY

Mga laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

4:30 p.m. — KIA vs. Alaska

6:45 p.m. — Ginebra vs. SMB

Pasok na sa quarterfinals ng PBA Governors’ Cup ang nasa 1-2 spots na defending champion Ginebra at NLEX, tig-isang panalo na lang ang kailangan ng dalawa para makatiyak sa Top Four finish na twice-to-beat sa playoffs.

Susubukang maitagay ng nasa tuktok na Gin Kings (7-1) ang eighth consecutive win kontra nasa sixth na San Miguel Beer (4-3) sa nightcap mamaya sa Smart Araneta Coliseum.

Latest victim ng rumaragasang crowd favorites noong Biyernes ang Blackwater 98-91.

Handa na ang Ginebra na makipagkaltikan ng bote sa SMB.

“It’s important for us to get this game for our quick turnaround playing San Miguel Sunday,” ani Tim Cone.

Kontra Elite, umangas sina Greg Slaughter (22 points, eight rebounds) at Justin Brownlee (17 markers, 13 boards).

“You don’t want to play San Miguel coming off a loss,” hirit ng Gin Kings coach, lumasap ng 4-1 defeat kay Leo Austria at Beermen sa Philippine Cup Finals noong March.

Inaabangan sa Ginebra-SMB game ang matchup ng mga higanteng sina Slaughter at reigning three-time MVP June Mar Fajardo. Nagpapagaling ng injury si Slaughter noong midseason conference finals.

Galing ang Beer sa 103-96 victory kontra Rain oir Shine noong Miyerkules.

Ipaparada ng Beermen ang pangalawang import sa loob lang halos ng isang linggo, si Terrence Watson, 30. Pangatlo na si Watson pagkatapos nina Terik Bridgment na nakadalawang laro lang matapos palitan si Wendel McKines.

“We want to win because alam nyo naman yung prize na nakataya dito sa amin,” anang SMB coach ukol sa triple crowns tapos na madaklot din ng Beermen ang mid-season Commissioner’s Cup.

Samantala, kinuryente ng Meralco ang Star 96-90 sa dayo ng season-ending conference sa Sta. Rosa Multi-Purpose Complex kagabi.

Tumabo si Allen Durham ng 29 points at 27 rebounds, may 17 points at seven assists si Chris Newsome para sa Bolts na umangat sa 6-2. Laglag sa 4-3 ang Hotshots.