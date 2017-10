PBA: Bolts nagising

Game 4 bukas (Smart Araneta Coli­seum)

7 p.m. – Meralco vs. Ginebra

Hindi papayag ang Meralco na basta-basta masalya lang ng Ginebra.

Namuno sina Allen Durham at Reynel Hugnatan sa 94-81 panalo kagabi at nakabutas ang Bolts sa kanilang PBA Governors Cup championship series sa Smart Araneta Coliseum.

Kayod-kabayo si Durham para magtapos ng 38 points at 20 rebounds, sinamantala agad ni Hugnatan ang dagdag playing time dahil sa injury ni Ranidel de Ocampo para magtala ng 22 points na nakaangkla sa pitong triples.

Sa pagtulong nila Garvo Lanete at Jared Dillinger, nagawa ng Meralco na sila naman ang magpakawala ng 19-7 finishing kick para bumalik mula 77-75 pagkakaiwan at tabasin ang lamang ng Ginebra sa best-of-seven series sa 2-1.

Susubukan ng Bolts na maitabla ang serye pagkatapos ng Game 4 bukas sa Big Dome pa rin, pero sigurado nang may laro sa Philippine Arena kung saan dati nang naka-schedule ang Games 5 to 7 ng serye.

Si Hugnatan ay nag-a-average lang ng 1.0 points pagkaraan ng dalawang laro sa duwelo.

“Thank you kay coach dahil he gave me the playing time,” sabi ng 38-anyos na forward. “I knew Ranidel is out so I needed to step up. Buti naman gumanda ang shooting.”

Sa kabuuan, naka-11 triples ang Meralco kumpara sa aa­nim ng Ginebra, dahilan para bahagyang makaganti ang Bolts sa mga parehong late-game runs ng Gins sa unang dalawang laro.

“The game became a lot easier if you make shots,” sabi ni Meralco coach Norman Black.

“Today we did a better job of making our outside shots.”