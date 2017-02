PBA: BEST-OF-THREE!

Laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

7:00 p.m. — Ginebra vs. Star (Hotshots lead series, 2-1)

Back to square 1 ang PBA Philippine Cup best-of-seven semifinals series sa pagitan ng two-time defen­ding champion San Miguel Beer at TNT KaTropa matapos itagay ng Beermen ang 97-86 panalo sa Mall of Asia Arena kagabi.

Nag-poste ng 22-puntos na kalamangan ang SMB, 52 seconds pa sa third sa 3-pointer ni Chris Ross, mula roon ay hindi na dumikit ng mas mababa sa siyam ang Texters. Dumikit ang TNT, 93-84, sa layup ni RR Pogoy pero sumagot ng back-to-back baskets sina June Mar Fajardo at Arwind Santos para selyuhan ang panalo ng Beermen.

Tumapos si Ross ng 31 points, five rebounds at five assists at may two steals pa. May double-double din sina Fajardo (15 points, 15 rebounds) at Marcio Lassiter (12 points, 10 feeds), habang may 12 at 10 mar­kers sina Alex Cabagnot at Gabby Espinas.

“I’m so happy na na-tie namin ‘yung series. I have to commend my players dahil alam nila ang sitwas­yon namin, nagkaroon sila ng sense of urgency especially Chris Ross,” bulalas ni SMB coach Leo Austria. “This is a game of adjustments. Ang laki ng respeto ko sa kanila (TNT), takot ako sa kanila. I have to give credit to coach Nash (Racela) dahil maganda ginagawa niya, hinahanap niya weakness namin.”

Apat na Texters ang may 10 points pataas sa pa­ngunguna ng 15 ni Larry Fonacier.

Tuloy naman ang hostilidad sa kabilang pairing ng semis sa pagitan ng Star at Ginebra mamayang gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Tinuhog ng Hotshots ang first two games, bago nakabawi ang Gin Kings, 72-61, sa Game 3 nitong Lunes sa MOA Arena.

Bumalik ang bangis ng Gins, lumabas din ang hinahanap na finishing kick nang rumatsada ng 14 points sa dulo sabay sa pag-diyeta sa Star sa katiting na 2 points lang para kumpletuhin ang panalo.

Nagsabwatan sina Japeth Aguilar at Sol Mercado para ilayo ang Ginebra sa dulo. Kuntento rin si coach Tim Cone sa depensang inilatag ni Mercado sa kamador ng Star na si Paul Lee na nalimitahan sa seven points lang, malayo sa 18 at 17 na produksiyon niya sa Games 1 at 2.

“We need to be mentally tough tomorrow and stay composed for the whole game,” deklarasyon ni Hotshots coach Chito Victolero kahapon sa bisperas ng Game 4. “It’s a grinding game, so execution on both ends is very important.”