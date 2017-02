PBA: BEER AT GIN MAGHAHALO

Laro sa Biyernes (MOA Arena)

7:00 p.m. — SMB vs. Ginebra

Sa harap ng 20,221 crowd na pinangunahan ng alamat ng PBA at ng Never Say Die na si Robert Jaworski sa Mall of Asia Arena kagabi, nagawa ng Barangay Gi­nebra ang isang bagay na naging mailap sa kanila sa loob ng 10 taon – bumiyahe sa Finals ng Philippine Cup.

Nagpundar ng double-digit lead ang Gin Kings sa first three quarters bago sinalag ang bawat rally ng Star para i-preserba ang 89-76 win sa deciding Game 7 ng kanilang semifinals duel.

Sa all-SMC Finals na sisiklab sa Bi­yernes sa parehong venue, hahamunin ng Gins ang two-time defending champion San Miguel Beer na tulad ng Ginebra ay galing din sa 2-3 series deficit bago ipi­nagpag ang TNT KaTropa sa race-to-four series.

Huling nakarating sa Finals ng all-Fili­pino ang Gin Kings noong 2006 nang huli din nilang itaas ang kampeonato.

Giniyahan ni coach Tim Cone sa ti­tulo ng season-ending Governors Cup noong nakaraang taon, nasa ika­lawang sunod na finals appearance ang crowd favorites.

“Seven games, who could ask for more,” bulalas ni Cone. “It was tough. Our guys just did a good job at pu­shing and pushing and battling and battling… It was truly an amazing series.”

Mula 45-36 na pagkakaiwan sa break, nagawang dumikit ng Star, 65-61, pagkatapos ng three. Sa final stanza, nagtangka muling mag-rally ang Hotshots pero bawat pagkakataon ay halinhinan sina Sol Mercado at LA Tenorio sa pagsagot.

Tumapos si Mercado ng perso­nal conference-high 23 points sa 4 of 6 3-point shooting, may 21 si Tenorio. Nag-ambag pa si Japeth Aguilar ng 19 points, may 10 si Scottie Thompson.

Pinangunahan ng 22 points ni Allein Maliksi ang Star, umayuda ng 17 si Marc Pingris.