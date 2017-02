PBA: BEER-CHESTRA!

Laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

7:00 p.m. — Ginebra vs. Star (Semis Game 1)

Kuntento si coach Leo Austria sa inilaro ng ­kanyang San Miguel Beer sa opener ng best-of-seven­ semifinals series nila ng TNT KaTropa, ang 111-98 win sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Parang bagong langis na makina ang Beer, ­suwabe ang takbo. Sa interview pagkatapos itarak ang 1-0 win sa series, ikinumpara ni Austria ang kanyang Beermen sa isang orchestra na malinis ang ­takbo at de-kalibre ang bawat galaw.

“They’re playing like an orchestra … alam na nila gagawin,” bulalas ng tactician hinggil sa ­kanyang team.

Maagang nagpundar ng malaking kalamangan ang SMB, tinapos ang first 12 minutes sa 32-16 lead at mula roon ay hindi na pinaporma ang Texters. Bawat pagtatapos ng quarter ay lamang ng double-digits ang Beer — 56-46 sa break, at 83-73 pagkatapos ng three.

Nangamba rin si Austria na maputol ang 10-game winning run nila mula eliminations hanggang ­quarters, pero humaba pa ito sa 11.

“Masaya ako sa first win namin dahil alam natin na very important ang first win in any series,” dagdag ni Austria. “I’m very worried at the start kasi 10 consecutive (won) games, and napi-feel ko na soone­r or later matatalo kami. Every game we’re out there to win.”

Hindi pumayag sina Marcio Lassiter, June Mar Fajardo at Alex Cabagnot na maputulan ang Beer, pinangunahan nila ang atake sa kinamadang 22, 21 at 20 points. May 15 pa si Arwind Santos at 13 kay Gabby Espinas sa SMB.

Kinulang ang pasabog na 27 points ni Jayson Castro at 24 ni Kelly Williams sa TNT.