PBA: BALIK SA TRIANGLE

Matagal-tagal ding ibinaul ni Tim Cone ang paborito niyang triangle offense, kagabi ay hinalukay niya ito para sandalan ng Ginebra sa dambuhalang 124-108 demolisyon sa GlobalPort sa Smart Araneta Coliseum.

Sa ikalawang laro sa PBA Governors’ Cup ay nakakuha ng panalo ang Gin Kings.

Nakakangilong atake ang ikinasa ng tatlong­ frontliners ni Cone sa mga higanteng sina Japeth Aguilar, Greg Slaughter at Joe Devance, nasa backcourt naman sina import Justin Brownlee at LA Tenorio.

Nang magsimulang kumalas ang Kings sa se­cond quarter ay wala nang naisagot ang Batang Pier tungo sa pangalawang talo sa tatlong laro.

Tumapos si Tenorio ng team-high 29 points sa 5 of 7 3-point shooting, may 21 points at 12 rebounds si Brownlee. Umayuda ng 19 si seven-foot Slaughter at 14 si Devance.

“We had a better job tonight,” hirit ni Cone. “We visited the triangle a little bit more because the triangle is such a great post offense.”

Sa isang timeout sa second quarter, nasa gitna ng huddle ang GlobalPort squad nang ihagis ni Stanley Pringle ang tuwalya habang nakikipagsigawan kay coach Franz Pumaren. Pumagitna si team manager Bonnie Tan at nagkaayos din ang player at coach.

Sa first game, pinahaba pa ng NLEX ang panggugulat sa season-ending conference nang gawing pang-apat na biktima ang Phoenix 95-91. Naiiwan pa ng 10 sa last 8:50 ang Road Warriors bago kuma­ripas tungo sa 4-0 card. Sadsad sa 2-2 ang Fuelmasters.