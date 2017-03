PBA: AMOY THREE-PEAT!

Laro sa Linggo (Smart Araneta Coliseum)

6:30 p.m. — SMB vs. Ginebra (Beermen lead series 3-1)

Parang sasakyan na bagong langis ang makina­ nang tumapak sa floor ng Smart Araneta Coliseum­ ang San Miguel Beer kagabi, mainit na inumpisahan­ ang laro bago sinalag ang rally ng Ginebra para ipreserba­ ang 94-85 win.

Sa panalo ay angat na sa 3-1 ang Beermen, at may tsansang kumpletuhin ang three-peat sa PBA Philippine Cup kapag nasikwat muli ang Game 5 sa Linggo.

Pagkatapos tanggapin kay Commissioner Chito­ Narvasa ang Best Player of the Conference award bago ang tipoff ng Game 4, ganadong humarabas si June Mar Fajardo ng 20 points tulad ng produksiyon ni Marcio Lassiter para pangunahan ang SMB. Umayuda ng 17 si Chris Ross at may 13 si Alex Cabagnot.

Iginuhit ng Beermen ang unang 11 puntos ng laro, at mula roon ay hindi na lumingon.

“‘Di lang offense, pati defense na-execute ­namin, nag-work talaga and I think that was the key,” ­lahad ni SMB coach Leo Austria. “A 3-1 is a commanding lead, but we’re not sure yet.

Hindi pa tapos ‘to. Coach Tim (Cone) is a great coach, tough team sila and they were supported by a big crowd. 0-3 nga kami against Alaska last year tapos nasilat pa namin sila.”

Tinapos ng Beermen ang first quarter sa agwat na 30-18 at 55-34 sa break, bago lumayo ng hanggang 60-34 sa third sa 3-pointer ni Lassiter.

Nakapaglunsad ng atake ang Gin Kings sa fourth at lumapit sa 92-85 sa layup ni Aljon Mariano, pero kati­ting na 17 seconds na lang ang natitira sa game clock.

Kasama ni Fajardo ang buong SMB team nang tanggapin ang award mula kay Commissioner Chito Narvasa bago ang tipoff ng Game 4.

Humiwalay ang 6-foot-11 slotman kay TNT ­KaTropa guard Jayson Castro sa tablahan nila sa tig-apat na BPC awards, pinantayan ang koleksiyon ng dating SMB teammate at naging mentor niyang si Danny Ildefonso. Sinimulan ang pamimigay ng BPC award noong 1994.