PBA: AGAW- HITS

Laro sa Biyernes (Smart Araneta Coliseum)

7:00 p.m. — Ginebra vs. SMB (Beermen lead series, 2-1)

Sa first two quarters hanggang kalagitnaan ng third ay nagbabanta ang ­Barangay Ginebra na makadalawang­ sunod na panalo sa PBA Philippine Cup Finals.

Pero may ibang plano ang San Miguel Beer.

Inagaw ng Beermen ang two hits sana ng Gin Kings.

Kumapit sa dulo ang SMB para ipreserba ang 99-88 win sa Game 3 ng PBA Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Pagkatapos ng blowout win ng SMB 109-82 sa opener, itinabla ng Gin Kings ang best-of-seven series sa tig-isang laro nang sikwatin ang Game 2 sa Lucena noong Linggo, 124-118, via overtime.

Balik sa unahan ang Beermen sa 2-1, hawak naman ang momentum ­papasok ng Game 4 sa Biyernes sa parehong venue.

Pinangunahan ng 24 points ni Chris Ross ang SMB ni coach Leo Austria, umayuda ng 20 si Alex Cabagnot.­ Tumapos si June Mar Fajardo ng 17 points, 18 rebounds at three blocked shots, may ayuda pang 16 si Marcio Lassiter.

Inari ng Ginebra ang first quarter 24-19, lumayo ng hanggang 12 sa first half at lamang pa 49-44 sa break, pero bigla ay naghahabol na 69-66 pagkatapos ng three.

“I thought we will lose again ­because they came out really strong,” lahad ni Austria. “But we were able to recover after that first half.”

Unti-unting kumalas ang Beermen sa final stanza, hindi pinaiskor ang Ginebra sa last 4 minutes sabay sa pagkasa ng 12-0 run para selyuhan ang panalo.

Apat na Gin Kings ni Tim Cone ang umiskor ng double figures sa ­pangunguna ng 16 ni LA Tenorio at 15 ni Kevin Ferrer, may tig-12 sina ­Japeth Aguilar at Chris Ellis at 11 kay Mark Caguioa.