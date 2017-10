PBA: Absent si Mercado

Game 5 ngayon (Philippine Arena)

6:30 p.m. – Ginebra vs. Meralco

Itinagay ng Ginebra ang unang dalawang panalo. Ang sumunod na dala­wang laro, kinuryente naman ng Meralco.

Pagkatapos ng 85-83 victory ng Bolts sa Game 4 noong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum, bigla ay magkabuhol na sa 2-2 ang PBA Governors Cup Finals.

Ang dating best-of-seven series, na­ging best-of-three na. Babasagin ng magkatunggali ang pagkakabuhol mamayang gabi sa Game 5 na dadayo ng Philippine Arena sa Bocaue.

“It’s a best of three now,” text kahapon ni Gin Kings coach Tim Cone. “Like in a game, we have lost our lead and now have to pick up our game. What’s done is done. We have to play from here.”

Itinapon na ni Cone ang nangyari noong huling laro, kasama ang hindi pagtawag ng timeout ng kanyang players sa loob sa paubos na sandali para makapagdisenyo ng panabla o pampanalong play.

Huling tsansa ng Kings nang masupalpal ni Sol Mercado si Jared Dillinger ng Meralco at bumalik sa Ginebra ang bola. Namimilipit sa kabila si Mercado na napasama ng bagsak at mukhang nagpapatawag ng timeout si Cone, dumiretso si Justin Brownlee sa kanilang court. Kaya lang, kabyos ang runner ni Brownlee sabay sa final buzzer.

Kinumpirma ni Cone na hindi makakalaro si Mercado, kaya bawas ang isang pambulabog ng Gins.

“Sol will not play Sunday,” paniniguro ni Cone, “so it’s next man up for us.”