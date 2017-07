PAULO, WALA KAHIT LITRATO SA B-DAY PARTY NI AKI

By GORGY RULA

HIGH TECH ng inihandang birthday party ni LJ Reyes para sa 7th birthday ng anak niyang si Aki.

Ngayong araw talaga ang kaa­rawan ni Aki, pero nu’ng Sabado na nagpa-party si LJ dahil walang pasok ang mga bagets.

Ginanap ang party sa Blue Leaf Cosmopolitan sa Libis, Quezon City na dinaluhan ng close friends ni LJ.

Expected na naming walang Paulo Avelino na sisipot dahil ramdam naming may isyu sila ni LJ.

Kahit sa VTR presentation para kay Aki ay walang litrato roon na kasama si Paulo.

Ayaw talaga magsalita ng Kapuso actress kapag tungkol kay Paulo na ang mga tanong namin.

Binibiro rin namin si Paolo Contis na isa rin sa abala sa pag-asikaso sa mga bisita, pero ayaw ring magkomento. Kumain na lang daw kami.

Hindi rin kami sinagot ni LJ kung ngayong araw na ba mag-celebrate si Paulo ng kaa­rawan ng anak nila.

Hindi kami sinagot kung hihiramin ba ni Paulo ang kanilang anak.

Ang concern lang ni LJ, mapasaya at memorable ang birthday party ng anak niya.

Sinunod niya ang lahat na gusto ng anak niyang Lego Batman ang theme at may mga pa-magic at pa-laser show pa.

Kaya manghang-mangha ang mga bagets na nakisaya sa party.

Ilan sa mga taga-showbiz na dumalo bitbit ang kanilang anak ay sina Angelika de la Cruz, Chariz Solomon, at ang mag-asawang Kean Cipriano at Chynna Ortaleza.

Ryza, binabawasan ng eksena

kaya kinuha si Angelika?!

Doon din sa party ni Aki namin nakatsika­han si Angelika na aligaga sa pag-alaga sa dala­wang anak nila ng asawa niyang si Orion.

May isa pa palang business sila ni Orion na mga lights and sounds at iyun ang ginamit sa party ni Aki.

Kung ang asawa niya ang masusunod, ayaw na sana siyang pag-artistahin pa dahil mas gusto nilang mag-focus sa pag-alaga sa kanilang anak.

“Ang ganda kasi ng soap na ‘to, ‘di ba? Tinanggap ko na,” pakli ni Angelika.

Gusto pa sana niyang magpapayat pa bago bumalik sa pag-arte, pero hindi niya matanggihan ang Ika-6 na Utos na consistent pa ring top-rater.

Nag-enjoy siya sa pagkokontrabida niya sa afternoon drama na iyun.

Itinanggi ni Angelika na kaya siya kinuha dahil binabawasan na ang mga eksena ni Ryza Cenon.

“Hindi naman!” bulalas ni Angelika, na gumaganap bilang kapa­tid ni Ryza sa Ika-6 Na Utos.

“Ang daming eksena. Kami pa nga magkasama madalas,” dagdag niyang pahayag.

Mukhang tuluy-tuloy na sa trabaho si Angelika, at sa gitna nito ay nag-aasikaso pa siya ng barangay niya sa Mala­bon bilang barangay captain.

Kailangan lang niyang magbawas pa ng timbang, kaya nagpaka-vegan na ito kasama ang asawa niya at dalawa nilang anak.

Hindi sila nagkakasakit magmula nang naging vegan na sila.

Pati ang dalawang anak nila ay napaka-healthy din.