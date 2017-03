PAULEEN, UMAASAM NG HIMALA

MERESENG buntis ay tila ayaw pakabog ni Pia Guanio-Mago, na me­ron ding pa-bikini pic sa beach.

Nag-post si Pia sa Instagram ng isang black & white sunset pic na silhouette ang drama, pero kita mong naka-bikini siya habang naka-side view at idini-display ang kanyang baby bump.

“7 down. 2 to go. Achieve, @pauleenlunasotto?” caption dito ni Pia.

Sagot dito ni Pauleen, “ACHIEVED!!!! Woohoo!” na may kasamang heart emoji.

Sa Pamalican Island sa Amanpulo sa Palawan kuha ang beach pic na ‘yon ni Pia.

Kasama niyang nagbakasyon doon ang kanyang non-showbiz husband na si Steeve Mago at panganay nilang anak na si Scarlet Jenine.

“Sexy preggy!” ang karamihang comment ng netizens sa bikini pic na ‘yon ni Pia.

Ang dami ring na-excite na 2 months na lang pala ay lalabas na ang bagong baby nila ni Steeve.

May mga nagtanong kay Pia kung totoong 7 months na ang tiyan niya dahil mukha lang daw itong 3 months.

Meron pang iba na gulat na gulat dahil hindi nila alam na preggers pala si Pia because hindi raw halata ‘pag napapanood nila ito sa Eat Bulaga.

May mga nag-comment din na sana ay mabuntis na rin si Pauleen at mag-post din ito ng kagaya ng pinost ni Pia.

May pinost ding sunset pic si Pia ng kanyang mag-ama na ang nilagay niyang caption ay, “Soon, there will be 3 of you!”

Actually, may mga nagulat na na-preggy pa ulit ang 42-anyos na si Pia samantalang ang 28-anyos na si Pauleen na gustung-gusto nang magkaanak ay wit pa rin najojontis.

Nu’ng October 1, 2011 ikinasal si Pia sa businessman hubby niyang si Steeve. Magpa-5 years old na ang kanilang daughter na si Scarlet o Skye.

Si Pauleen ay opisyal na naging Mrs. Vic Sotto nu’ng January 30 last year.

Matagal na nakarelasyon ni Pia si Vic bago naging sina Bossing at Poleng.

Kahapon ay may post si Pauleen sa Facebook na, “Praying for a miracle. Thy will be done, Father!”