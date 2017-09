Pauleen at Camille, pretty buntis

Pretty buntis ang tawag kina Pauleen Luna at Camille Prats, na parehong ang laki-laki na ng mga tiyan ngayon.

Ang ganda nga nilang tingnan na ini-enjoy talaga nila ang pagkabundat nila, ha!

Sabi ni Pauleen, “Enjoying every bit of my pregnancy. Happy mama to be. #journeytomamahood.”

Sey naman ni Camille, “Prolly the last event I’ll be attending before I pop! Heading to BGC for the Cucina King Sue get together! Excited to share and learn new recipes with @tatanlittleman.

Thank you to my awesome glam team! @katdcorpus for my dress. @ayapuente for my makeup. @emilbeljot_0224 for my hair. @tokyoposh for my hairtalk hair extensions!”