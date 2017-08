PAUL SALAS, KUMASA SA HAMON NI DANIEL

BROTHERHOOD, camaraderie, friendship at sportmanship.

Ang mga ito yata ang key words na dapat isinautak at isinapuso ng mga barakong nag-dribble at nag-shoot that ball sa katatapos na Star Magic Oppo All-Star Game.

May minority incident between Daniel Padilla (lider ng Team Red na defending champion) at JC de Vera (member ng Team Blue na pinamunuan ni Gerald Anderson).

Hindi ko na uulitin ang mga hanash at kuda dahil nagpaumanhin na ang lalaking hindi sumisikat-sikat sa binatang sikat na sikat. All is well, forgotten and totally forgiven na ang kaganapan.

Ngayon naman, ang young man with a bod to die for na si Paul Salas, may tweet na, “Maglaro ka na lang ng lazer tag kung ayaw mo masaktan sa basketball.”

Parunggit? Pa-bibo? O papansin?

Siempre pa, faster than a speeding bullet, may kani-kanyang reaksyon ang friends at groupies sa kunyaring “innocent” tweet ni Salas.

Before we can even say na, “This boy has too much testosterone, dapat dito kurutin sa utong, ipa-wax ang mga buhok sa kili-kili niya para tumigil na,” alam na alam agad-agad ni Daniel ang tungkol sa tweet.

Ang unang reaksyon niya rito ay kung seryoso ba ang nasabing pambwi­sit na tweet.

Ang ang ending, dahil dugong Padilla si Daniel, tila magkakasubukan sila ni Salas sa court.

Ang huling tweet of the yummylicious boylet, “G pa sched na kami ng court.”

And the plot thickens, and how?

Sawsaw ang kasinta­han ni Padilla na si Kathryn Bernardo, todo support ito sa real and reel kapareha with a thumbs up post with matching Stephen Curry photo.

Ang ka-close ni Salas na si Barbie Imperial, “Good times or bad times, I got his back.

Even if you bash me, i just wanna show you guys that bad comments wont stop me, I know him.”

The WHO si Barbie Imperial?

‘Yun na!

Wow, ganito ba talaga ang mga Kapamilya male superstars, laban kung laban agad?

May sensitibong pagkalalaki bang sinaling kaya dapat we settle this issue in the hardcourt once and for all?

Patotoo ba ito na “barako” talaga si Daniel at being Padilla, hindi siya papayag na ang isang totoy na may gatas pa sa labi eh pinarurunggitan siya?

Pagpapakilala ba ito ni Paul na “binata” na siya at hindi na “bata,” kaya ang sinimulan ko, tatapusin ko, hindi ako uurong sa hamunang ito.

With all these masculine energies emanating from a young superstar and a nubile male starlet, kanino ka ba kakampi?

Sino ang iyong papa­lakpakan at titilian habang naglalaban sila sa basketball?

Will good sense and sportsmanship prevail? May TV coverage din kaya ito?

Ang mga pralala at piranha writers ba of the Star Magic Kingdom, sino ang mas kakampihan?

Sino ang dudurugin, kanino ang mga papuri?

Hindi kaya mas maganda kung paghubarin na lang sina Daniel at Paul para malaman na kung sino ang mas angat sa kisig, tindig, tangkad at malinamnam na panga­ngatawan?

O itodo na natin ang ilusyon, bakit hindi na lang paghubuin ang dalawa kesa mag-away pa sa basketball?

Sukatan na lang ang laban. Sino kaya “gifted” sa dalawa? Kanino ang tunay na pang-Asian ang size?

Pwede rin naman ang taste test, kaninong milk of human kindness ang manamis-namis, maalat-alat, maamoy, malansa at mapakla?

Kung matutuloy ang laban sa hard court, mauwi kaya ito sa shake hands after the game, o suntukan?

Bago pa ma-sked ang dapat i-sked, wala bang adults na pwedeng hikayatin ang ang dalawang binata na mag-usap na lamang?