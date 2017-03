Patunayang may ‘K’

Nakakaladkad na naman ang blogger at singer na ngayo’y board member na ng Movie Television Ratings and Classification Board (MTRCB) na si Mocha Uson dahil sa pagkakaimbita sa kanya na maging isa sa speaker sa idaraos na Army Senior Leaders’ Conference ngayong buwan.

Layon ng Senior Leaders’ Conference na itaguyod ang kamalayan sa mga hamong pang-seguridad sa pamamagitan ng mga tatalakaying paksa ng speakers.

Ang imbitasyon ng Army kay Uson ay inintriga ng ilang kasamahang media na nakatalaga sa Camp Aguinaldo partikular ang mga bumubuo ng Defense Press Corps.

Ang pag-alma ng Defense press corps na ma­ging speaker si Uson ay bunsod umano ng gina­wang pagbatikos ni Uson sa kaniyang social media accounts laban sa mga lehitimong media professionals.

Ayon sa grupo bakit si Uson ang kailangang gawing speaker sa event, na may temang ‘Embracing Diversity, Building a Strong Army.’

Para naman sa Army kanilang inimbitahan si Uson para ibahagi nito ang kaniyang mga karanasan bilang blogger na mayroong 4.8 milyong followers, para sa paksang ‘Challenges of a Social Media Personality.’

Pero paliwanag ni Army Spokesman Col. Benjamin Hao, hindi lamang naman si Uson ang speaker kundi may dalawang iba pa na sina Pompee la Vina at Abe Olandres.

Hindi natin masisisi ang mga kasamahang media na umalma. Kayo ba naman ang akusahang bias ay talagang magyayawyaw ka lalo na’t ginagawa mo lamang naman ang iyong trabaho bilang isang mamamahayag.

Kaya sana ay makita rin ni Mocha ang kanyang pagkakamali sa puntong ito upang unawain din at makita ng media ang kanyang pinanggagalingan sa bawat batikos na kanyang pinakakawalan.

Naaawa rin ako kay Mocha dahil tila nasasapawan ng kung sino siya dati ang kanyang papel sa gobyernong Duterte. Hindi naman lingid sa ating lahat na nakilala si Mocha bilang isang sexy singer kaya marami ang nagtaas ng kilay nang italaga itong MTRCB board member at nagtatanong kung ano ang ‘K’ niya sa puwesto.

Pero base sa PD 1986, ang isang miyembro ng MTRCB ay dapat natural-born Filipino, may edad na 21 taon gulang pataas, may ‘good moral character’ at ‘good standing in the community’. Mayroon isang taon para maglingkod sa board at maaaring mahirang ng ilang ulit ng Pangulo na sa tingin ko ay pasok si Mocha.

Ang pagpili ng mga taong hinihirang na maglingkod sa MTRCB ay Presidential prerogative. Kaya nakatitiyak tayong sinuri at sinigurado ng Palasyo na papasa sa mga kwalipikasyong itinatakda ng batas si Ms. Mocha Uson bago nilagdaan ng Pangulong Duterte ang appointment papers ng die-hard Duterte supporter na ito.

Kaya dapat patunayan ni Mocha na may maiaambag siya sa MTRCB upang matupad ng ahensiya ang mandato nito ayon sa PD 1986.