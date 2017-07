Patayan sa Bulacan: EJK na ‘yan!

Binasag na ng dalawang mambabatas ang kanilang pananahimik sa nagaganap na mga pagpatay sa Persons of Interest (POIs) sa pagmasaker sa isang pamilya sa San Jose del Monte City, Bulacan kung saan tinawag nila ito na isang uri na ng EJK o extrajudicial killings.

“EJK na ‘yan,” ayon sa human rights lawyer at Kinatawan ng Kabayan party-list group sa Mababang Kapulungan ng Kongreso na si Rep. Harry Roque dahil tatlo na sa limang POIs ang napatay at nawawala ang isa pa na dinukot umano ng mga hindi kilalang kalalakihan.

Ayon sa mga mamba­batas, bagama’t kinondena nito ang pagmasaker sa pa­milya Carlos sa North Ridge Royal Subdivision ay hindi umano nararapat ang nangyayari sa mga POIs dahil suspek pa lamang ang mga ito at wala pang direktang ebidensya laban sa kanila.

Sa mga suspek sa masaker, tanging ang pangunahing suspek na si Carmelino ‘Miling’ Ibanez ang nakakulong habang sina Anthony Garcia alyas Tony; Rolando Pacinos, alyas Inggo at Roosevelt Surima alyas Ponga ay pinatay na ng mga hinihinalang vigilantes habang ang isang pa na si Alvin Mabesa ay dinukot umano at hindi pa nakikita.

“Lahat po ‘yan it’s extra legal killings o ELK (pero mas kilala sa EJK) po ‘yan. Lahat naman dapat dumaan sa proseso. Remember due process is enshrined in the Constitution. People have the right to life unless there’s legal reason otherwise and after due process,” ani Roque.

“Nakakatakot po talaga ‘yan. ‘Yan ang nakakatakot sa ELK kasi kapag patuloy ang ELK lahat tayo ay puwedeng susunod na biktima (kahit suspek pa lang tayo),” dagdag pa ng mambabatas.

Ganito rin ang ikina­babahala ni ACT party-list Rep. France Castro.

“Short cut justice ang nangyayari. Kaya lang kung hindi naman ‘yung mga right persons talaga ang mga pinatay. Dobleng injustice both sa victims at sa mga person of interest,” ani Castro.

Maliban dito, sakaling hindi umano ang mga pinatay na POI ang mga totoong suspek sa pagmasaker sa pamilyang Carlos, malamang na nagsasaya pa ang mga totoong salarin dahil sa ganitong uri ng patayan.