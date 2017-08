Pasiklaban sa war on drugs

Tweet on Twitter

Nakakagimbal ang naitalang pagkakatimbuwang ng may 32 sangkot sa iligal na droga sa lalawigan ng Bulacan sa loob lamang ng 24 na oras kamakalawa.

Nasundan ito nang pagbulagta rin ng 26 naman sa Lungsod ng Maynila na napatay naman sa loob naman ng 12 oras kahapon din.

May kumukuwestyon sa malaking bilang ng mga namatay at mayroon din namang pumupuri sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagpahayag na mas maganda kung araw-araw ay may napapatay na ganun karami.

Nakakakilabot na mga kaganapan sa ating mga komunidad pero dahil masidhi ang hangarin ni Pangulong Duterte na walisin ang iligal na droga sa bansa gayundin ang mga nasa likod ng operasyon ng illegal drugs ay asahan na nating ang mga ganitong karahasan.

Ang atin lamang panawagan sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas at nasa likod ng giyera kontra iligal na droga ay mga lehitimong sangkot sa iligal na operasyon ng iligal na droga lamang naman ang inyong puntiryahin at huwag mandamay ng mga inosente nating kababayan lalo na ang mga menor-de-edad.

Hindi rin sana pagpapakitang-gilas lamang ang ginagawang ito ng mga awtoridad sa kampanya kontra iligal na droga dahil tila nagpaparamihan ng itinutumba.

Higit sa lahat ang aming panawagan sa Phi­lippine National Police (PNP) ay huwag namang mga nasa ibaba lamang ng nasa likod ng operasyon ng iligal na droga ang tinatarget katulad ng mga nangyayari ngayon.

Bunutin nyo rin ang ugat para tuluyang maubos ang nagpapakalat ng iligal na droga sa ating bansa.

Mawawalan kasi ng silbi ang sunud-sunod na pagbulagta ng mga sangkot sa iligal na droga kung nariyan pa rin ang mga nagpapasimuno.

Mapapalitan lamang ang mga galamay na tumitimbuwang dahil hindi nabubunot ang ugat o ang mga pinuno ng mga ito.