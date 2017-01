Pasensyahan tayo! — Lacson

Pasensyahan na lang tayo!

Ito ang pahayag ni Sen. Panfilo Lacson sa kanyang mga kasama­hang senador na nalagay sa alanganin matapos na kanyang ibuking ang naisingit na pork barrel sa 2017 national budget.

Partikular na dito ang ibinunyag ni Lacson na pinagsusumite ang mga senador ng listahan ng kanilang proyekto na nagkakahalaga ng P300 milyon na siyang itinutu­ring nitong pork barrel na isiningit sa 2017 budget.

Inamin naman ng ilang senador na nagsumite nga sila ng kanilang proyekto.

Sa kanyang official Twitter account, humingi ng pasensiya si Lacson kung inilagay niya sa ala­nganin ang kanyang mga kasamahan kasabay ng pagsasabing pinaninindigan lamang niya ang kanyang posisyon kontra pork barrel na una nang idineklara ng Supreme Court bilang unconstitutional.

“I’m sorry if I put my colleagues on the spot. My advocacy against pork in whatever form, shape and design stands taller than camaraderie,” ani Lacson.

Una nang idinepensa ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III ang 2017 national budget sa pagsasabing walang katotohanang ang alegasyong nasingitan pa rin ito ng ‘pork barrel’.

Paliwanag ni Pimen­tel, nagkaroon lamang ng ibang interpretasyon ukol sa kahulugan o depinisyon ng pork barrel system.