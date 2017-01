Pasaway na pulis, itokhang na!

Maipapakita ni ­Pangulong Rodrigo ang tunay na pagbabago kung ipapatokhang nito ang mga tiwaling opisyales ng Philippine National Police (PNP) na pinaniniwalaang ginagamit ang kanyang giyera kontra iligal na droga sa kanilang criminal activities.

Ginawa ni Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat ang nasabing hamon kay Duterte kasunod ng isang ulat na isang South Korean businessman ang inaresto ng mga pulis sa Pampanga sa kadahila­nang sangkot umano ito sa iligal na droga subalit lumalabas na isa lamang itong modus operandi sa kidnap for ransom activities.

“Tokhang the corrupt law enforcer and get wheels of justice to work faster. Iyan ang tunay na pagbabago,” pahayag ni Baguilat na tila hindi nagulat sa nasabing isyu.

Ayon sa mambabatas, hangga’t hindi napaparusahan ang mga tiwaling miyembro ng PNP na sinasamantala ang anti-illegal drug campaign ni Pangulong Duterte ay lalong lalakas ang loob ng mga ito na gumawa ng krimen.

Dahil dito, kailangan aniyang magpakita ng tunay na pagbabago si Duterte at lipulin ang mga tiwaling miyembro ng PNP na nasasangkot sa iba’t ibang krimen tulad ng ginagawang paglipol sa mga taong pinaghihinalaang sangkot sa iligal na droga.

Base sa mga report, ang biktimang si Jee Ick-joo ay inaresto umano sa kanilang bahay sa Pampanga noong Oktubre 18, 2005 ng isang police official na naka-assign sa PNP-Anti-illegal drugs group sa Camp Crame dahil sangkot umano ito sa iligal na droga. Gayunpaman, hiningan umano ng mga suspek ang asawa ni Jee ng P8 milyon subalit P5 milyon lang ang naibigay ng kanyang misis at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang negosyanteng dayuhan.

Umaasa si Baguilat na magkaroon ng agarang resolusyon ang kasong ito at parusahan ang mga dapat parusahan.