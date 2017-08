PASAHERO INARARO NG SUV

By Edwin Balasa

Imbes na sasakyan ay mistulang pinarahan ni kamatayan ang isang construction worker makaraang araruhin ito ng rumaragasang sports utility vehicle (SUV) sa harap ng isang mall sa Pasig City kahapon ng madaling-araw.

Agad na binawian ng buhay sanhi ng tinamong pinsala sa ulo at katawan ang biktimang nakila­lang si Marcelo Julian, nasa hustong gulang, at residente ng 15 Kareta Street, Barangay Sto. Niño, Marikina City.

Batay sa ulat ng Pasig Traffic Department, alas-singko ng madaling-araw nang maganap ang aksidente sa harapan ng Robinsons Metro East sa kahabaan ng Marcos Highway sakop ng Barangay dela Paz ng nasabing lungsod.

Kasalukuyan umanong naghihintay ng masasakyang pampasaherong jeep ang biktima papasok sa kanyang trabaho nang bigla na lang siyang araruhin ng isang puting Ford Ranger na may plakang AAG-6662 na minamaneho ni Al-Arjay Tua, na nagresulta sa kanyang agarang kamatayan.

Sa salaysay ni Tua sa pulisya, patungo sana siya sa Antipolo nang may pampasaherong jeep umano na nag-cut sa kanyang harapan.

Tinangka umano niyang iwasan ang natu­rang jeep ngunit rumampa ang kanyang sasak­yan sa gutter hanggang sa banggain ang isang traffic outpost at tuluyang naararo ang biktima.

Sa lakas ng takbo ng sasakyan ay nakaladkad pa ng halos 20 metro ang katawan ng biktima na naging sanhi ng agaran nitong kamatayan.

Nasa kustodiya naman na ng awtoridad si Tua na nakatakdang sampahan ng kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property.