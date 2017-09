Pasahero ang naiipit

Tweet on Twitter

Ano ba talaga ang plano ng gobyernong Duterte sa mga pampasaherong mga jeepney.

Muli na naman kasing mapeperwisyo ang publiko dahil sa gagawing kilos-protesta ngayong araw at bukas ng grupo ng mga tsuper at operators ng mga pampasaherong mga jeep sa Metro Manila at ilang karatig-lalawigan.

Ang kilos protesta ng transport group sa pangunguna ng Stop and Go coalition ay muling isasagawa bilang pagkondena sa plano ng pamahalaan na pag-phase-out sa mga lumang mga pampasaherong mga jeepney.

Hindi lamang ito ang unang beses na nagsagawa ng transport strike ang nasabing grupo kundi maraming bese na nila itong ginawa at posibleng gagawin pa.

Ibig sabihin maraming beses na ring naperwisyo at mapeperwisyo ang taumbayan.

Sa katunayan ay nagkaroon na ng suspensyon ng klase sa mga nagdaan nilang mga strike.

Kaya ang sa amin, dapat nang harapin at solusyunan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang usaping ito upang hindi naiipit ang mga commuters na pangunahing apektado sa tuwing nagpapatupad ang tigil-pasada ang mga miyembro ng nasabing transport group.

Dapat nang upuan ito ng LTFRB upang hindi nalalagay sa alanganin ang commuters.

Alam nating mahirap ang pinaplanong ito ng LTFRB para sa mga transport group pero dapat ay tinitingnan din ng grupo ang pakinabang na idudulot sa kanilang hanay ng planong ito sakaling tuluyan nang mamodernisa ang mga pampasaherong mga jeepney sa bansa.

Maliban sa ginhawa sa pagbibiyahe ay malaking tulong din sa kita sa mga tsuper ang maaaring balik sa transport group ng modernisasyong ito ng PUJ.

Higit sa lahat ay ginhawa ring maituturing sa commuters ang planong modernisasyon sa mga PUJ na karamihan ay umaangal na dahil sa hindi komportableng sasakyan gayong nagbabayad naman ng tamang pasahe.

Ang panawagan na lamang natin sa gobyerno sa pamamagitan ng LTFRB ay upuan ang isyung ito ng transport group upang hindi naman nagmimistulang hostage ang commuters sa usaping ito na kanilang ipinaglalaban sa gobyerno.