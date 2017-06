Pasado sa kaalyado, bagsak sa oposisyon

Sa unang taon ng panu­nungkulan ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte, pasado at may kataasan ang gradong ibinigay ng kaalyado nitong senador.

Ibinase ni Sen. Francis ‘Chiz’ Escudero ang ibi­nigay niyang grado sa resulta ng survey kung saan pito sa bawat 10 Pinoy ang kuntento sa trabaho ni Pangulong Duterte.

“Para sa akin, kung ano ang tanong ay passed or failed: pasado at kung marka o bilang ang bibigay, pagbatayan na lang natin ‘yung survey na la­test na lumabas kung saan mahigit sitenta porsiyento ang nagsabi na kuntento at masaya sila sa pala­kad ng administrasyon,” paliwanag ni Escudero.

Naniniwala pa ang senador na naging patok sa nakararaming Pinoy ang war on drugs ni Pangulong Duterte at ang pa­ngakong wakasan ang ‘endo’ o ­contractualization.

Samantala, binigyan ng oposisyon sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ng gradong kuwatro (4) si Pangulong Rodrigo­ Duterte sa kanyang unang taon bilang Pangulong bansa ngayong araw na ito.

“An overall grade of 4 out of 10 at the end of his first year in office,” ani Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat ng Legitimate Minority sa Kamara kaugnay ng assessment ng mga ito sa performance ng Pangulo sa ­unang taon.