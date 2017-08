PASABOG NI FAELDON, BAKIT NGAYON LANG?

Kahina-hinala para sa ilang senador ang ti­ming ng akusasyon ni dating Bureau of Customs (BOC) Commissioner Nicanor Faeldon laban kay Senador Panfilo Lacson at sa anak nito na inakusahan niyang sangkot sa smuggling.

“Bakit ngayon lang, 24 hours after Sen Lacson’s exposé?” tanong pa ni Senate Minority leader Franklin Drilon kasabay ng pagsasabing ito’y malinaw umanong isang “an act of desperation on the part of Faeldon”.

Nauna rito, nagpatawag ng pulong balitaan si Faeldon kung saan direkta nitong sinabing sangkot sa big-time smuggling ang anak ni Sen. Lacson na si Panfilo ‘Pampi’ Lacson Jr. na may-ari ng kumpanyang ‘Bonjourno’ na umano’y nag-i-import ng bilyong halaga ng semento.

“We discovered the smuggled shipment during our first 12 days of office in Customs,” sabi ni Faeldon.

Mayroong lamang umanong P20,000 capital ang kumpanya ang Bonjourno pero nagagawa nitong mag-import ng bil­yong halaga ng semento na nakalagay sa 67 shiploads. Maliban pa rito ay nasa 50 porsiyento lamang umano ang nais bayaran ng batang Lacson sa ipinapasok ­nitong kargamento.

Aniya, base sa Cement Manufacturers’ ­Association of the Philippines, ang Bonjourno ang pinakamalaking cement smuggler sa bansa.

Sinabi pa ni Faeldon na gusto siyang sirain ni Lacson dahil sa ambisyon nitong tumakbong presidente ng bansa.

Hinamon pa ni Faeldon ang Senate Blue Ribbon Committee na im­bestigahan ang kanyang ibinunyag dahil hindi umano kayang gawin ito ng anak ni Lacson sa halip ay hindi malayong may basbas ito ng senador.

Duda naman ang mga senador.

Ayon kay Sen. Franklin Drilon, “I have full faith in the uprightness of Sen. Lacson and his fami­ly. Without any evidence other than Faeldon’s allegation, I will oppose any investigation. It will be a waste of time and will simply be used as a venue for character assassination.”

Ganito rin ang basa ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel.

“Bakit hindi nila kinilusan ‘yan agad? Bakit nga­yon lang bibira pagkatapos siyang birahin ni Sen. Lacson?” giit ni Pimentel.

“We have to make sure that this is not panglihis lang ng isyu. And Faeldon should state everything he knows about every­one ­involved in suspicious acti­vities in Customs and not only concentrate his return fire on the person who exposed the tara system in BOC,” ayon kay Pimentel.

Ang akusasyon ni Faeldon ay ginawa nito isang araw matapos ibunyag ni Lacson na tumatanggap ang sinibak na BOC chief ng tara o payola at tumanggap ito ng P100 milyong ‘pasalubong’ nang maupo sa puwesto.

Samantala, handa ang Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang pasabog ni Faeldon.

“Definitely, we will investigate. Hanggang saan? That is something that we will have to determine,” wika ni Sen. Richard Gordon, chairman ng komite.

Hinikayat naman ni Gordon ang dating BOC chief na isumite sa komite ang mga kaukulang dokumento hinggil sa kinasasangkutang anomalya ni Pampi Lacson.

“Ipadala ni Faeldon­ ang ebidensiya para­ mapag-aralan namin. Kung makikita ko ang dokumento at may affidavit then I can make a better decision,” ayon sa senador.