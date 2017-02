Parusa sa susuway sa partido tama lang

Sang-ayon si Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na patawan ng kaukulang kaparusahan ang sinumang miyembro ng isang partido na hindi tatalima sa posisyon ng partido sa mga usapin.

Ayon kay Pimentel, tama lamang na kapag may party stand ang partido sa isang usapin ay dapat na susuportahan at tatalima dito ang mga miyembro at ang mga hindi susunod ay may kaakibat na kaparusahan.

Reaksiyon ito ng senador matapos ang sibakan sa Mababang Kapulungan ng Kongreso partikular ang mga miyembro ng ruling party PDP-Laban na inalisan ng kanilang hawak na posisyon at komite dahil sa hindi pagsuporta sa death penalty bill.

Isa na rito si Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo na sinibak na bilang Deputy Speaker dahil sa pagtutol nito sa panukala.

Ayon kay Pimentel, tama lang na patawan ng disciplinary action ang sinumang susuway sa posisyon ng partido.

“Of course, disciplinary. There should be some disciplinary but hindi automatic ang sanctions.

They should leave the party, be warned by the party or be suspended by the party,” ayon pa kay Pimentel, isa sa mga miyembro ng ruling party.