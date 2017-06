PAREHONG DISKARTE

Laro mamaya: (Smart Araneta Coliseum)

6:30 p.m. – SMB vs. TNT

Inaasahang itutuloy ng San Miguel Beer ang diniskarte sa Game 2 na nag-resulta ng 102-88 win at nagpatabla sa PBA Commissioner’s Cup Finals best-of-7 series sa TNT KaTropa mamayang 6:30 evening sa Smart Araneta Coliseum.

Ginamit nang todo ni Leo Austria ang bench na nagdeliber naman sa kabila na nalubog sa 17-0 down, nagkaloob sa TNT ng all-time longest unanswered start sa game sa playoffs at sa Finals, pero naitagay pa rin ng SMB ang come-from-behind victory.

“Thank you Lord we were able to tie the series in spite of the bad start,” nakahingang namutawi sa Beermen coach. “We thought 0-2 na but I think the players talagang gusto nila manalo and kitang-kita naman iba energy nila.”

Nakabawi ang San Miguel kahit kalahati lang (15.2) ang patuloy na produksyon ni Marcio Lassiter sa 8.0 points per game sa series, patuloy na walang naisasalpak na 3-pointer at tahimik na 7 pts. lang sa Game 2 ni import Charkes Rhodes tapos maka-31 sa opener.

Anang SMB import, plano talaga ng caching staff na sa ibang area siya magpakasigasig at ibigay ang scoring sa locals.

“I let my locals do that (scoring). I think my game plan was more of let my locals score and get them involved instead of me. I need to get involved on defense,” salaysay ni Rhodes na dumepensa buong game kay KaTropa reinforcement Joshua Smith.

Nalimitahan ni Rhodes si Smith sa 11 pts. tapos manorpresa ng 21 sa Game 1, dagdag saklap ang automatic ejection ni Game 1 hero Roger Pogoy tapos ng career-game 27 pts. noong Myerkules.

Nabokya at pinagbabayad pa ng P30,000 ni league commissioner ChitoNarvas ang Cebuano rookie sa pambabayag kay Arwind Santos sa early third ng last game.

Kaya pinakakalma ni Nash Racela ang emosyon ng kanyang mga alagad sa kasagsagan nang pag-iinit ni Pogoy at magpokus na lang sa laro upang makabawi o sundan ang 104-102 first victory nila.

“It’s just like when we played Ginebra in the semis when we were up two-zero and then we lost the third game,” anang Texters taskmaster sa 125-101 loss sa Gin Kings semifinal series geme three.

“We lost that game because we lost focus and composure because of, I don’t know what it was, but we lost because of that.”